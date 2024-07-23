Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек», выступавших на Евровидении

На 87-м году жизни скончалась одна из участниц музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева. Об этом сообщил глава Удмуртии.
«Скончалась одна из „Бурановских бабушек“ Екатерина Шкляева», — передает слова главы РИА Новости. Отмечается, что Шкляевой было 86 лет.
«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Помимо «Евровидения», с 2012-го по 2016 годы группа выступила на еще нескольких крупных международных фестивалях. В 2019 году скончалась одна из солисток знаменитого коллектива Наталья Пугачева.
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