Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек», выступавших на Евровидении

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Умерла Екатерина Шкляева
Умерла Екатерина Шкляева Фото:

На 87-м году жизни скончалась одна из участниц музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева. Об этом сообщил глава Удмуртии. 

«Скончалась одна из „Бурановских бабушек“ Екатерина Шкляева», — передает слова главы РИА Новости. Отмечается, что Шкляевой было 86 лет. 

«Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Помимо «Евровидения», с 2012-го по 2016 годы группа выступила на еще нескольких крупных международных фестивалях. В 2019 году скончалась одна из солисток знаменитого коллектива Наталья Пугачева. 

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На 87-м году жизни скончалась одна из участниц музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева. Об этом сообщил глава Удмуртии.  «Скончалась одна из „Бурановских бабушек“ Екатерина Шкляева», — передает слова главы РИА Новости. Отмечается, что Шкляевой было 86 лет.  «Бурановские бабушки» — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке. Помимо «Евровидения», с 2012-го по 2016 годы группа выступила на еще нескольких крупных международных фестивалях. В 2019 году скончалась одна из солисток знаменитого коллектива Наталья Пугачева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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