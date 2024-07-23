Свердловскую область зальет дождями

В Свердловской области с 26 по 28 июля ожидаются сильные дожди

24 июля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Неделя на Урале выдалась прохладной и дождливой Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области во второй половине текущей недели ожидаются сильные дожди. Прогнозом погоды на ближайшие семь дней поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В четверг [25 июля] ожидается выход на Урал циклона, сформировавшегося накануне на юге европейской части страны. Траектория центра циклона пройдет через Челябинскую области и Зауралье. Таким образом, Средний Урал будет оставаться к северу и северо-западу от его центра, то есть в холодной части циклона. Основные дожди в регионе, связанные с этим циклоном, придутся на 26—28 июля. Количество осадков в этот период значительно: оно может превысить 60 миллиметров, а по версии некоторых моделей, и 100 миллиметров», — сообщил синоптик. В среду, 24 июля, в Свердловской области ночью ожидается +9…+14, на юге до +6…+8. Днем будет +16…+21, по западу до +13…+15. В Екатеринбурге будет облачно с прояснением, небольшой дождь, вероятна гроза. Ночью столбик термометра покажет +11…+13, днем +17…+19. В четверг, 25 июля, ночью ожидается +12, днем +18. В пятницу, 26 июля, ночью +11, днем +13. В субботу, 27 июля, будет ночью +12, днем +14. В воскресенье, 28 числа, ночью прогнозируют +12, днем +16. В понедельник, 29 июля, ночью будет +12, днем +17. Во вторник, 30 июля, термометр покажет ночью +13, днем +21. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области во второй половине текущей недели ожидаются сильные дожди. Прогнозом погоды на ближайшие семь дней поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В четверг [25 июля] ожидается выход на Урал циклона, сформировавшегося накануне на юге европейской части страны. Траектория центра циклона пройдет через Челябинскую области и Зауралье. Таким образом, Средний Урал будет оставаться к северу и северо-западу от его центра, то есть в холодной части циклона. Основные дожди в регионе, связанные с этим циклоном, придутся на 26—28 июля. Количество осадков в этот период значительно: оно может превысить 60 миллиметров, а по версии некоторых моделей, и 100 миллиметров», — сообщил синоптик. В среду, 24 июля, в Свердловской области ночью ожидается +9…+14, на юге до +6…+8. Днем будет +16…+21, по западу до +13…+15. В Екатеринбурге будет облачно с прояснением, небольшой дождь, вероятна гроза. Ночью столбик термометра покажет +11…+13, днем +17…+19. В четверг, 25 июля, ночью ожидается +12, днем +18. В пятницу, 26 июля, ночью +11, днем +13. В субботу, 27 июля, будет ночью +12, днем +14. В воскресенье, 28 числа, ночью прогнозируют +12, днем +16. В понедельник, 29 июля, ночью будет +12, днем +17. Во вторник, 30 июля, термометр покажет ночью +13, днем +21.