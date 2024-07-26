В Челябинске при ремонте теплотрассы нашли скелет человека

Останки погибшего человека отправили на экспертизу
В Челябинске при ремонте теплотрассы на улице Российской обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, личность и причину смерти сейчас устанавливают эксперты.
«Останки были найдены при проведении работ у дома №20/1 по улице Российской. Их отправили на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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