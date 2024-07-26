В Челябинске при ремонте теплотрассы нашли скелет человека

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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
Останки погибшего человека отправили на экспертизу Фото:

В Челябинске при ремонте теплотрассы на улице Российской обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, личность и причину смерти сейчас устанавливают эксперты.

«Останки были найдены при проведении работ у дома №20/1 по улице Российской. Их отправили на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске при ремонте теплотрассы на улице Российской обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, личность и причину смерти сейчас устанавливают эксперты. «Останки были найдены при проведении работ у дома №20/1 по улице Российской. Их отправили на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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