В Челябинске при ремонте теплотрассы нашли скелет человека

26 июля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Останки погибшего человека отправили на экспертизу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске при ремонте теплотрассы на улице Российской обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, личность и причину смерти сейчас устанавливают эксперты. «Останки были найдены при проведении работ у дома №20/1 по улице Российской. Их отправили на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске при ремонте теплотрассы на улице Российской обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, личность и причину смерти сейчас устанавливают эксперты. «Останки были найдены при проведении работ у дома №20/1 по улице Российской. Их отправили на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.