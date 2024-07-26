26 июля 2024

Стало известно, как 7-летний мальчик выпал из окна в свердловском детском лагере

В лагере под Нижним Тагилом семилетний мальчик оперся на сетку и выпал из окна
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выдавил москитную сетку и упал
Ребенок выдавил москитную сетку и упал Фото:

Семилетний мальчик, 25 июля выпавший из окна второго этажа детского оздоровительного комплекса «Звездный» под Нижним Тагилом, оперся на москитную сетку, выдавив ее. После происшествия ребенка сразу госпитализировали медики, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

«Мальчик сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил ее и выпал из окна. Пластиковое окно установили несколько лет назад, когда замки на окна не предусматривались», — приводит мэрия данные управления образования города. Окно было открыто из-за духоты в помещении.

Инцидент произошел во время «тихого часа». Сотрудники скорой помощи оперативно госпитализировали ребенка. Родители пострадавшего заявили, что он получил множественные травмы, которые пришлось зашивать. Прокуратура и управление образования уже организовали проверку. В самом лагере после произошедшего уже обследовали все корпуса, а с оконных блоков сняли ручки.

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Семилетний мальчик, 25 июля выпавший из окна второго этажа детского оздоровительного комплекса «Звездный» под Нижним Тагилом, оперся на москитную сетку, выдавив ее. После происшествия ребенка сразу госпитализировали медики, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. «Мальчик сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил ее и выпал из окна. Пластиковое окно установили несколько лет назад, когда замки на окна не предусматривались», — приводит мэрия данные управления образования города. Окно было открыто из-за духоты в помещении. Инцидент произошел во время «тихого часа». Сотрудники скорой помощи оперативно госпитализировали ребенка. Родители пострадавшего заявили, что он получил множественные травмы, которые пришлось зашивать. Прокуратура и управление образования уже организовали проверку. В самом лагере после произошедшего уже обследовали все корпуса, а с оконных блоков сняли ручки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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