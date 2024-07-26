Стало известно, как 7-летний мальчик выпал из окна в свердловском детском лагере

Семилетний мальчик, 25 июля выпавший из окна второго этажа детского оздоровительного комплекса «Звездный» под Нижним Тагилом, оперся на москитную сетку, выдавив ее. После происшествия ребенка сразу госпитализировали медики, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
«Мальчик сел на подоконник и облокотился на москитную сетку, в результате чего выдавил ее и выпал из окна. Пластиковое окно установили несколько лет назад, когда замки на окна не предусматривались», — приводит мэрия данные управления образования города. Окно было открыто из-за духоты в помещении.
Инцидент произошел во время «тихого часа». Сотрудники скорой помощи оперативно госпитализировали ребенка. Родители пострадавшего заявили, что он получил множественные травмы, которые пришлось зашивать. Прокуратура и управление образования уже организовали проверку. В самом лагере после произошедшего уже обследовали все корпуса, а с оконных блоков сняли ручки.
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