Московский фитнес-клуб Crocus начал заполнять ядовитый газ

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Из здания, где находится фитнес-клуб Crocus, вывели всех людей из-за распространения ядовитого газа, пишет Shot
Из здания, где находится фитнес-клуб Crocus, вывели всех людей из-за распространения ядовитого газа, пишет Shot Фото:

В Москве сотрудники фитнес-клуба Crocus на улице Черняховского случайно залили в канистру с хлором средство для очистки бассейнов, из-за чего произошла химическая реакция с выделением ядовитого газа. Об этом сообщают журналисты.  

«В московском фитнес-клубе сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов. Началась химическая реакция с выделением газа», — пишет Life. Так, инцидент произошел на улице Черняховского, при этом всех людей вывели из здания. На данный момент информации о пострадавших не поступало.  

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В Москве сотрудники фитнес-клуба Crocus на улице Черняховского случайно залили в канистру с хлором средство для очистки бассейнов, из-за чего произошла химическая реакция с выделением ядовитого газа. Об этом сообщают журналисты.   «В московском фитнес-клубе сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов. Началась химическая реакция с выделением газа», — пишет Life. Так, инцидент произошел на улице Черняховского, при этом всех людей вывели из здания. На данный момент информации о пострадавших не поступало.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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