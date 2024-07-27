Московский фитнес-клуб Crocus начал заполнять ядовитый газ

Из здания, где находится фитнес-клуб Crocus, вывели всех людей из-за распространения ядовитого газа, пишет Shot
В Москве сотрудники фитнес-клуба Crocus на улице Черняховского случайно залили в канистру с хлором средство для очистки бассейнов, из-за чего произошла химическая реакция с выделением ядовитого газа. Об этом сообщают журналисты.
«В московском фитнес-клубе сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов. Началась химическая реакция с выделением газа», — пишет Life. Так, инцидент произошел на улице Черняховского, при этом всех людей вывели из здания. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
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