27 июля 2024

В центре Екатеринбурга деревья попадали на автомобили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревья упали во дворе дома на проспекте Ленина (архивное фото)
Деревья упали во дворе дома на проспекте Ленина (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга деревья попадали на автомобили во дворе жилого дома. Этой ситуацией возмущен очевидец. 

«Управляющая организация „Радомир“ в пятницу не отреагировала на заявки о том, что деревья наклонились и вот вот упадут», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Инцидент произошел у здания по проспекту Ленина, 70. Предположительно, причиной падения стали сильные дожди и ветер, накрывший столицу Урала.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую жилищную компанию «Радомир-Инвест». На момент публикации ответ не поступил.

Дерево упало на автомобили
Дерево упало на автомобили
Фото:
Деревья массово попадали в одном из дворов центра Екатеринбурга
Деревья массово попадали в одном из дворов центра Екатеринбурга
Фото:

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В центре Екатеринбурга деревья попадали на автомобили во дворе жилого дома. Этой ситуацией возмущен очевидец.  «Управляющая организация „Радомир“ в пятницу не отреагировала на заявки о том, что деревья наклонились и вот вот упадут», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Инцидент произошел у здания по проспекту Ленина, 70. Предположительно, причиной падения стали сильные дожди и ветер, накрывший столицу Урала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую жилищную компанию «Радомир-Инвест». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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