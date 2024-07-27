Деревья упали во дворе дома на проспекте Ленина (архивное фото)
В центре Екатеринбурга деревья попадали на автомобили во дворе жилого дома. Этой ситуацией возмущен очевидец.
«Управляющая организация „Радомир“ в пятницу не отреагировала на заявки о том, что деревья наклонились и вот вот упадут», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Инцидент произошел у здания по проспекту Ленина, 70. Предположительно, причиной падения стали сильные дожди и ветер, накрывший столицу Урала.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую жилищную компанию «Радомир-Инвест». На момент публикации ответ не поступил.
Дерево упало на автомобили
Деревья массово попадали в одном из дворов центра Екатеринбурга
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