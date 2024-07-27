27 июля 2024

Концерт GSPD в Екатеринбурге перенесли на месяц из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
GSPD заявил, что готов был выступать и в минус
GSPD заявил, что готов был выступать и в минус Фото:

Концерт известного музыканта GSPD (Давид Деймур) на открытой площадке Tele-Club в Екатеринбурге перенесли на месяц из-за плохой погоды. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале.

«Это не мое решение, я готов был бы и в минус 20 выступать. Я так же потерял сотни тысяч рублей за билеты для себя и музыкантов, но увы не могу нарушать предписанные правила», — подчеркнул он.

Дата концерта поменялась с 28 июля на 31 августа. По его словам, дождь с температурой +13 градусов не дает технической возможности провести концерт на улице. Есть риск нарушить правила безопасности.

Ранее URA.RU писало о том, что GSPD остался недоволен организацией Ural Music Night, на котором он был одним из хедлайнеров. Звезда пожаловалась на выбор площадки и давку фанатов при входе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт известного музыканта GSPD (Давид Деймур) на открытой площадке Tele-Club в Екатеринбурге перенесли на месяц из-за плохой погоды. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале. «Это не мое решение, я готов был бы и в минус 20 выступать. Я так же потерял сотни тысяч рублей за билеты для себя и музыкантов, но увы не могу нарушать предписанные правила», — подчеркнул он. Дата концерта поменялась с 28 июля на 31 августа. По его словам, дождь с температурой +13 градусов не дает технической возможности провести концерт на улице. Есть риск нарушить правила безопасности. Ранее URA.RU писало о том, что GSPD остался недоволен организацией Ural Music Night, на котором он был одним из хедлайнеров. Звезда пожаловалась на выбор площадки и давку фанатов при входе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...