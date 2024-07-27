Концерт GSPD в Екатеринбурге перенесли на месяц из-за плохой погоды

Концерт известного музыканта GSPD (Давид Деймур) на открытой площадке Tele-Club в Екатеринбурге перенесли на месяц из-за плохой погоды. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале.
«Это не мое решение, я готов был бы и в минус 20 выступать. Я так же потерял сотни тысяч рублей за билеты для себя и музыкантов, но увы не могу нарушать предписанные правила», — подчеркнул он.
Дата концерта поменялась с 28 июля на 31 августа. По его словам, дождь с температурой +13 градусов не дает технической возможности провести концерт на улице. Есть риск нарушить правила безопасности.
Ранее URA.RU писало о том, что GSPD остался недоволен организацией Ural Music Night, на котором он был одним из хедлайнеров. Звезда пожаловалась на выбор площадки и давку фанатов при входе.
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