27 июля 2024

В Свердловской области мужчина в военной форме попытался сжечь кафе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину в камуфляже увезли сначала в полицию, но оттуда забрали уже военные (архивное фото)
Мужчину в камуфляже увезли сначала в полицию, но оттуда забрали уже военные (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) мужчина в камуфляже, заявивший о своем участии в СВО, попытался совершить поджог кафе «Толстая креветка» после конфликта с персоналом из-за обслуживания. Об этом пишет telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 25 июля. После употребления рыбного блюда клиент заказал фруктовую тарелку, но затем обвинил персонал в том, что фрукты имеют запах рыбы. Администрация кафе проверила записи с камер наблюдения на кухне и опровергла возможность смешивания запахов, так как для нарезки использовались разные ножи.

«Но клиент стал кричать, и охрана вывела его на улицу. Тогда мужчина в камуфляже сам вызвал полицию, заявив, что участника СВО не пускают в кафе. Пока полицейские ехали, недовольный клиент решил поджарить „Толстую креветку“. Он вернулся с канистрой и стал разливать бензин у входа в кафе. Однако в последний момент охрана смогла остановить поджигателя», — сказано в тексте.

Владелец «Толстой креветки» сообщил, что мужчину забрали в полицию, откуда его вскоре перехватили военные. Директор заведения написал официальное заявление и планирует отправить записи инцидента в приемную президента и главе СКР для дальнейшего расследования произошедшего, говорится в материале.

Обновлено в 12:31 по мск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) мужчина в камуфляже, заявивший о своем участии в СВО, попытался совершить поджог кафе «Толстая креветка» после конфликта с персоналом из-за обслуживания. Об этом пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел 25 июля. После употребления рыбного блюда клиент заказал фруктовую тарелку, но затем обвинил персонал в том, что фрукты имеют запах рыбы. Администрация кафе проверила записи с камер наблюдения на кухне и опровергла возможность смешивания запахов, так как для нарезки использовались разные ножи. «Но клиент стал кричать, и охрана вывела его на улицу. Тогда мужчина в камуфляже сам вызвал полицию, заявив, что участника СВО не пускают в кафе. Пока полицейские ехали, недовольный клиент решил поджарить „Толстую креветку“. Он вернулся с канистрой и стал разливать бензин у входа в кафе. Однако в последний момент охрана смогла остановить поджигателя», — сказано в тексте. Владелец «Толстой креветки» сообщил, что мужчину забрали в полицию, откуда его вскоре перехватили военные. Директор заведения написал официальное заявление и планирует отправить записи инцидента в приемную президента и главе СКР для дальнейшего расследования произошедшего, говорится в материале. Обновлено в 12:31 по мск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...