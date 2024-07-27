В Свердловской области мужчина в военной форме попытался сжечь кафе

В Ревде (Свердловская область) мужчина в камуфляже, заявивший о своем участии в СВО, попытался совершить поджог кафе «Толстая креветка» после конфликта с персоналом из-за обслуживания. Об этом пишет telegram-канал Baza.
Инцидент произошел 25 июля. После употребления рыбного блюда клиент заказал фруктовую тарелку, но затем обвинил персонал в том, что фрукты имеют запах рыбы. Администрация кафе проверила записи с камер наблюдения на кухне и опровергла возможность смешивания запахов, так как для нарезки использовались разные ножи.
«Но клиент стал кричать, и охрана вывела его на улицу. Тогда мужчина в камуфляже сам вызвал полицию, заявив, что участника СВО не пускают в кафе. Пока полицейские ехали, недовольный клиент решил поджарить „Толстую креветку“. Он вернулся с канистрой и стал разливать бензин у входа в кафе. Однако в последний момент охрана смогла остановить поджигателя», — сказано в тексте.
Владелец «Толстой креветки» сообщил, что мужчину забрали в полицию, откуда его вскоре перехватили военные. Директор заведения написал официальное заявление и планирует отправить записи инцидента в приемную президента и главе СКР для дальнейшего расследования произошедшего, говорится в материале.
Обновлено в 12:31 по мск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского ГУ МВД. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!