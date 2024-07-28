28 июля 2024
27 июля 2024

В ХМАО взлетели цены на авиарейсы и пассажирский автотранспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО резко взлетели цены на авиабилеты и пассажирский автотранспорт
В ХМАО резко взлетели цены на авиабилеты и пассажирский автотранспорт Фото:

В ХМАО цены на авиарейсы, железнодорожные билеты и такси выросли на 19%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России на своем сайте.

«Заметно подорожали авиа- и железнодорожные билеты, проезд в такси. Годовой темп прироста цен на транспортные услуги в июне в Югре — 19%», — сообщает пресс-служба Банка России.

По словам экспертов, подготовивших доклад о состоянии региональной экономики, повышение цен связано с затруднением ремонта техники, высокими процентными ставками по кредитам и издержками на запчасти и топливо. Кроме того, отмечается высокая нехватка кадров в сфере пассажирских перевозок.

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В ХМАО цены на авиарейсы, железнодорожные билеты и такси выросли на 19%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России на своем сайте. «Заметно подорожали авиа- и железнодорожные билеты, проезд в такси. Годовой темп прироста цен на транспортные услуги в июне в Югре — 19%», — сообщает пресс-служба Банка России. По словам экспертов, подготовивших доклад о состоянии региональной экономики, повышение цен связано с затруднением ремонта техники, высокими процентными ставками по кредитам и издержками на запчасти и топливо. Кроме того, отмечается высокая нехватка кадров в сфере пассажирских перевозок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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