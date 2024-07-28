В ХМАО взлетели цены на авиарейсы и пассажирский автотранспорт

В ХМАО цены на авиарейсы, железнодорожные билеты и такси выросли на 19%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России на своем сайте.
«Заметно подорожали авиа- и железнодорожные билеты, проезд в такси. Годовой темп прироста цен на транспортные услуги в июне в Югре — 19%», — сообщает пресс-служба Банка России.
По словам экспертов, подготовивших доклад о состоянии региональной экономики, повышение цен связано с затруднением ремонта техники, высокими процентными ставками по кредитам и издержками на запчасти и топливо. Кроме того, отмечается высокая нехватка кадров в сфере пассажирских перевозок.
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