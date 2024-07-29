Проезд к челябинскому озеру Тургояк открыт, несмотря на эвакуацию в Миассе

Автомобильные дороги к озеру Тургояк в Миассе Челябинской области, которые проходят через одноименный поселок остаются в проезжем состоянии, несмотря на эвакуацию жителей из-за подтоплений. На данный момент решается вопрос по отсыпке на выезде из миасского села Смородинка, сообщили URA.RU 29 июля в пресс-службе мэрии Миасса.
«Поселок Тургояк и дороги к озеру у нас не заблокированы, к Тургояку можно подъехать. Дороги все в проезжем состоянии. Сейчас под вопросом село Смородинка, там решаются вопросы по отсыпке здесь на выезде. Конкретных решений о закрытии пока не принято», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В Миассе введен режим ЧС из-за подтоплений. Проводится эвакуация жителей в пункт временного размещения на территории ДК «Динамо». МЧС сообщает, что сбросы в реку Миасс были увеличены с гидротехнических сооружений Поликарповского пруда. Произошло подтопление 24 частных жилых домов и участков, с количеством проживающих 47 человек. Также жители делятся кадрами с загрязнением Поликарповского пруда жидкостью, похожей на мазут.
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