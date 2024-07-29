29 июля 2024

Домен Wildberries перерегистрировали на компанию РВБ

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Изменения связаны со сделкой двух компаний, заявил Андрей Воробьев Фото:

Домен маркетплейса Wildberries.ru теперь находится в ведении совместного предприятия компании Wildberries и Russ, ООО «РВБ». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, отметив изменения в регистрационных данных домена. Администратором домена теперь является ООО «РВБ», что подтвердил директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев, связав это с совершенной сделкой между двумя компаниями:

«Это связано со сделкой двух компаний», — сообщил Воробьев, подтвердив информацию. об этом пишет РИА Новости.

В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

Ситуация вокруг объединения Wildberries с группой Russ привлекла внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить обстоятельства. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате и сообщила о начале бракоразводного процесса. Владислав Бакальчук, владеющий 1% акций компании, заявил о намерении бороться за семью и сохранение бизнеса.

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Домен маркетплейса Wildberries.ru теперь находится в ведении совместного предприятия компании Wildberries и Russ, ООО «РВБ». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, отметив изменения в регистрационных данных домена. Администратором домена теперь является ООО «РВБ», что подтвердил директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев, связав это с совершенной сделкой между двумя компаниями: «Это связано со сделкой двух компаний», — сообщил Воробьев, подтвердив информацию. об этом пишет РИА Новости. В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Ситуация вокруг объединения Wildberries с группой Russ привлекла внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить обстоятельства. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате и сообщила о начале бракоразводного процесса. Владислав Бакальчук, владеющий 1% акций компании, заявил о намерении бороться за семью и сохранение бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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