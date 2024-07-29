Домен Wildberries перерегистрировали на компанию РВБ

30 июля 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Изменения связаны со сделкой двух компаний, заявил Андрей Воробьев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Домен маркетплейса Wildberries.ru теперь находится в ведении совместного предприятия компании Wildberries и Russ, ООО «РВБ». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, отметив изменения в регистрационных данных домена. Администратором домена теперь является ООО «РВБ», что подтвердил директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев, связав это с совершенной сделкой между двумя компаниями: «Это связано со сделкой двух компаний», — сообщил Воробьев, подтвердив информацию. об этом пишет РИА Новости. В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Ситуация вокруг объединения Wildberries с группой Russ привлекла внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить обстоятельства. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате и сообщила о начале бракоразводного процесса. Владислав Бакальчук, владеющий 1% акций компании, заявил о намерении бороться за семью и сохранение бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Домен маркетплейса Wildberries.ru теперь находится в ведении совместного предприятия компании Wildberries и Russ, ООО «РВБ». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, отметив изменения в регистрационных данных домена. Администратором домена теперь является ООО «РВБ», что подтвердил директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев, связав это с совершенной сделкой между двумя компаниями: «Это связано со сделкой двух компаний», — сообщил Воробьев, подтвердив информацию. об этом пишет РИА Новости. В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Ситуация вокруг объединения Wildberries с группой Russ привлекла внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить обстоятельства. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слухи о рейдерском захвате и сообщила о начале бракоразводного процесса. Владислав Бакальчук, владеющий 1% акций компании, заявил о намерении бороться за семью и сохранение бизнеса.