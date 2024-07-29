Роспотребнадзор проверил детсад в ХМАО из-за жалоб на матрасы с плесенью

Роспотребнадзор проверил детский сад №2 «Рябинка» в Мегионе, на который пожаловались из-за матрасов якобы с плесенью. В окружном надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что после химчистки матрасов следов плесени не обнаружили.
«Согласно документации, предоставленной образовательным учреждением, 20 июля проведена химчистка матрацев с чехлами в количестве 230 штук. 22 июля клининговой компанией „Эвкалипт“ проведено обследование после химчистки. Следы плесени, иные загрязнения на химически очищенных матрацах и чехлах отсутствуют», — прокомментировали агентству в окружном Роспотребнадзоре.
Микроклимат в детсаду тоже оказался в норме. Судя по показателям, в помещении низкий процент влажности.
Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте с детсадом в Мегионе. О плесени на матрасах рассказал сам сотрудник химчистки.
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