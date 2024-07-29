29 июля 2024

Роспотребнадзор проверил детсад в ХМАО из-за жалоб на матрасы с плесенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор не нашел следов плесени на матрасах в детсаду Мегиона
Роспотребнадзор не нашел следов плесени на матрасах в детсаду Мегиона Фото:

Роспотребнадзор проверил детский сад №2 «Рябинка» в Мегионе, на который пожаловались из-за матрасов якобы с плесенью. В окружном надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что после химчистки матрасов следов плесени не обнаружили.

«Согласно документации, предоставленной образовательным учреждением, 20 июля проведена химчистка матрацев с чехлами в количестве 230 штук. 22 июля клининговой компанией „Эвкалипт“ проведено обследование после химчистки. Следы плесени, иные загрязнения на химически очищенных матрацах и чехлах отсутствуют», — прокомментировали агентству в окружном Роспотребнадзоре.

Микроклимат в детсаду тоже оказался в норме. Судя по показателям, в помещении низкий процент влажности.

Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте с детсадом в Мегионе. О плесени на матрасах рассказал сам сотрудник химчистки.

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Роспотребнадзор проверил детский сад №2 «Рябинка» в Мегионе, на который пожаловались из-за матрасов якобы с плесенью. В окружном надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что после химчистки матрасов следов плесени не обнаружили. «Согласно документации, предоставленной образовательным учреждением, 20 июля проведена химчистка матрацев с чехлами в количестве 230 штук. 22 июля клининговой компанией „Эвкалипт“ проведено обследование после химчистки. Следы плесени, иные загрязнения на химически очищенных матрацах и чехлах отсутствуют», — прокомментировали агентству в окружном Роспотребнадзоре. Микроклимат в детсаду тоже оказался в норме. Судя по показателям, в помещении низкий процент влажности. Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте с детсадом в Мегионе. О плесени на матрасах рассказал сам сотрудник химчистки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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