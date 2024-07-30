Происшествия Криминал В екатеринбургском ТЮЗе нашли труп 31 июля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 + ЧП произошло утром 31 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник. Предварительно, в театре скончался мужчина. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах, но информированный собеседник ее опроверг. В свердловском СКР от комментариев отказались. Директор ТЮЗа Сергей Радченко (назначен недавно) заявил корреспонденту, что пока не может разговаривать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник. Предварительно, в театре скончался мужчина. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах, но информированный собеседник ее опроверг. В свердловском СКР от комментариев отказались. Директор ТЮЗа Сергей Радченко (назначен недавно) заявил корреспонденту, что пока не может разговаривать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям