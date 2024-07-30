В екатеринбургском ТЮЗе нашли труп

ЧП произошло утром 31 июля
В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник.
Предварительно, в театре скончался мужчина. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах, но информированный собеседник ее опроверг.
В свердловском СКР от комментариев отказались. Директор ТЮЗа Сергей Радченко (назначен недавно) заявил корреспонденту, что пока не может разговаривать.
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