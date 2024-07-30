30 июля 2024

В екатеринбургском ТЮЗе нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр Юного Зрителя после реконструкции. Екатеринбург, тюз, театр юного зрителя
ЧП произошло утром 31 июля Фото:

В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник.

Предварительно, в театре скончался мужчина. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах, но информированный собеседник ее опроверг.

В свердловском СКР от комментариев отказались. Директор ТЮЗа Сергей Радченко (назначен недавно) заявил корреспонденту, что пока не может разговаривать.

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В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник. Предварительно, в театре скончался мужчина. Изначально была версия, что тело могло висеть на воротах, но информированный собеседник ее опроверг. В свердловском СКР от комментариев отказались. Директор ТЮЗа Сергей Радченко (назначен недавно) заявил корреспонденту, что пока не может разговаривать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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