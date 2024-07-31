РБК: новостройки в Челябинске подорожали сильнее, чем в Москве

Челябинск в июле 2024 года обогнал Москву по росту цен на квартиры в новостройках. Стоимость жилья на первичном рынке в городе выросла на 3,3% до 135,2 тысячи рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости.
«По темам роста цен в июле Москву опередили Самара, Нижний Новгород и Челябинск. В Челябинске стоимость квадратного метра на данный момент составляет 135,2 тысячи рублей. В июле подобное жилье подорожало на 3,3%», — сообщается на портале РБК.
При этом сильнее всего подорожали новостройки в Самаре. За июль средняя стоимость квадратного метра в городе выросла на 15,5% до 115 тысяч рублей. По данным сервиса, это связано с выходом на рынок ряда высокобюджетных проектов.
На втором месте по месячной динамике — Нижний Новгород, где прирост цен составил 4,9%, новостройки подорожали до 198,8 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем — Челябинск, где стоимость увеличилась на 3,3%, до 135,2 тысячи рублей за квадрат. По мнению аналитиков, в обоих городах причина подорожания одна и та же — самые дешевые квартиры в новостройках были раскуплены. За счет этого снизился общий объем предложения, а средние цены, напротив, повысились.
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