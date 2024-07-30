30 июля 2024

Дочь Алтушкина расширяет сеть новых гастроточек в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастроточка Sofuto на фудкорте в Veer Mall. Екатеринбург, продукты, перекус, стритфуд, еда, приготовление еды, фаст фуд, sofuto, панкейк, гастроточка
Вторая точка открылась в «Пассаже» Фото:

Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — расширяет сеть своих гастроточек Sofuto в Екатеринбурге. Новая открылась накануне в ТЦ «Пассаж», рассказали в соцсетях команды Величкиной.

Заведение открыли в центре гастромаркета Terminal E. В воздушные панкейки добавляют ягоды, шоколад и матчу. Также там подают bubble tea. Средний чек в Sofuto — 660-850 рублей вместе с напитком, посетителям нужно будет ждать заказ 15-25 минут из-за уникальной технологии приготовления панкейков — в них добавляют меренгу.

Об открытии первого корнера Sofuto — в ТЦ Veer Mall — URA.RU рассказывало в начале года. Идея открыть в Екатеринбурге такие гастроточки пришла Величкиной после поездки в Лондон, рассказывала она в интервью агентству. Условием появления новых корнеров Sofuto молодой ресторатор называла успех первого. То есть проект взлетел.

В разговоре с URA.RU Елизавета Величкина отметила: «Планируем потихоньку расширяться (конкретных планов пока нет). Есть запросы на франшизу».

В декабре 2023-го Величкина открыла в центре города ресторан Olio. Интерьер там выполнен в духе итальянской улицы — пол сделан из натуральных камней, а повсюду стоят живые оливковые деревья.

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Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — расширяет сеть своих гастроточек Sofuto в Екатеринбурге. Новая открылась накануне в ТЦ «Пассаж», рассказали в соцсетях команды Величкиной. Заведение открыли в центре гастромаркета Terminal E. В воздушные панкейки добавляют ягоды, шоколад и матчу. Также там подают bubble tea. Средний чек в Sofuto — 660-850 рублей вместе с напитком, посетителям нужно будет ждать заказ 15-25 минут из-за уникальной технологии приготовления панкейков — в них добавляют меренгу. Об открытии первого корнера Sofuto — в ТЦ Veer Mall — URA.RU рассказывало в начале года. Идея открыть в Екатеринбурге такие гастроточки пришла Величкиной после поездки в Лондон, рассказывала она в интервью агентству. Условием появления новых корнеров Sofuto молодой ресторатор называла успех первого. То есть проект взлетел. В разговоре с URA.RU Елизавета Величкина отметила: «Планируем потихоньку расширяться (конкретных планов пока нет). Есть запросы на франшизу». В декабре 2023-го Величкина открыла в центре города ресторан Olio. Интерьер там выполнен в духе итальянской улицы — пол сделан из натуральных камней, а повсюду стоят живые оливковые деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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