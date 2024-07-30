Развлечения Интересное Дочь Алтушкина расширяет сеть новых гастроточек в Екатеринбурге. Фото, видео 31 июля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 + Вторая точка открылась в «Пассаже» Фото: Илья Московец © URA.RU Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — расширяет сеть своих гастроточек Sofuto в Екатеринбурге. Новая открылась накануне в ТЦ «Пассаж», рассказали в соцсетях команды Величкиной. Заведение открыли в центре гастромаркета Terminal E. В воздушные панкейки добавляют ягоды, шоколад и матчу. Также там подают bubble tea. Средний чек в Sofuto — 660-850 рублей вместе с напитком, посетителям нужно будет ждать заказ 15-25 минут из-за уникальной технологии приготовления панкейков — в них добавляют меренгу. Об открытии первого корнера Sofuto — в ТЦ Veer Mall — URA.RU рассказывало в начале года. Идея открыть в Екатеринбурге такие гастроточки пришла Величкиной после поездки в Лондон, рассказывала она в интервью агентству. Условием появления новых корнеров Sofuto молодой ресторатор называла успех первого. То есть проект взлетел. В разговоре с URA.RU Елизавета Величкина отметила: «Планируем потихоньку расширяться (конкретных планов пока нет). Есть запросы на франшизу». В декабре 2023-го Величкина открыла в центре города ресторан Olio. Интерьер там выполнен в духе итальянской улицы — пол сделан из натуральных камней, а повсюду стоят живые оливковые деревья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — расширяет сеть своих гастроточек Sofuto в Екатеринбурге. Новая открылась накануне в ТЦ «Пассаж», рассказали в соцсетях команды Величкиной. Заведение открыли в центре гастромаркета Terminal E. В воздушные панкейки добавляют ягоды, шоколад и матчу. Также там подают bubble tea. Средний чек в Sofuto — 660-850 рублей вместе с напитком, посетителям нужно будет ждать заказ 15-25 минут из-за уникальной технологии приготовления панкейков — в них добавляют меренгу. Об открытии первого корнера Sofuto — в ТЦ Veer Mall — URA.RU рассказывало в начале года. Идея открыть в Екатеринбурге такие гастроточки пришла Величкиной после поездки в Лондон, рассказывала она в интервью агентству. Условием появления новых корнеров Sofuto молодой ресторатор называла успех первого. То есть проект взлетел. В разговоре с URA.RU Елизавета Величкина отметила: «Планируем потихоньку расширяться (конкретных планов пока нет). Есть запросы на франшизу». В декабре 2023-го Величкина открыла в центре города ресторан Olio. Интерьер там выполнен в духе итальянской улицы — пол сделан из натуральных камней, а повсюду стоят живые оливковые деревья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям