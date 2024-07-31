В России назвали украинские военные заводы законной целю ВС РФ

31 июля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Украинские заводы — это цели для ВС РФ, заявил Настасьин Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все украинские военные заводы являются целью для российских войск по закону. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, ссылаясь на информацию о строительстве в стране завода по производству боеприпасов при поддержке концерна Rheinmetall. «24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов. В этой связи напоминаем, что любые военные заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил», — заявил Настасьин во время брифинга МИД РФ по вопросам внешней политики. Трансляция проводилась на Youtube-канале министерства. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные стремятся уничтожить заводы по производству БПЛА на Украине. Он добавил, что в связи с недостатком ракет и снарядов армия Киева пытается поддерживать баланс на фронте с помощью различных дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все украинские военные заводы являются целью для российских войск по закону. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, ссылаясь на информацию о строительстве в стране завода по производству боеприпасов при поддержке концерна Rheinmetall. «24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов. В этой связи напоминаем, что любые военные заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил», — заявил Настасьин во время брифинга МИД РФ по вопросам внешней политики. Трансляция проводилась на Youtube-канале министерства. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные стремятся уничтожить заводы по производству БПЛА на Украине. Он добавил, что в связи с недостатком ракет и снарядов армия Киева пытается поддерживать баланс на фронте с помощью различных дронов.