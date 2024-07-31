В России назвали украинские военные заводы законной целю ВС РФ

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АО "Метровагонмаш". 12 июля 2024. г.Мытищи, Московская область., сварщик, завод, рабочая профессия, предприятие, рабочий, сварочный цех
Украинские заводы — это цели для ВС РФ, заявил Настасьин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все украинские военные заводы являются целью для российских войск по закону. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, ссылаясь на информацию о строительстве в стране завода по производству боеприпасов при поддержке концерна Rheinmetall.

«24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов. В этой связи напоминаем, что любые военные заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил», — заявил Настасьин во время брифинга МИД РФ по вопросам внешней политики. Трансляция проводилась на Youtube-канале министерства.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные стремятся уничтожить заводы по производству БПЛА на Украине. Он добавил, что в связи с недостатком ракет и снарядов армия Киева пытается поддерживать баланс на фронте с помощью различных дронов.

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Все украинские военные заводы являются целью для российских войск по закону. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, ссылаясь на информацию о строительстве в стране завода по производству боеприпасов при поддержке концерна Rheinmetall. «24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов. В этой связи напоминаем, что любые военные заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил», — заявил Настасьин во время брифинга МИД РФ по вопросам внешней политики. Трансляция проводилась на Youtube-канале министерства. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные стремятся уничтожить заводы по производству БПЛА на Украине. Он добавил, что в связи с недостатком ракет и снарядов армия Киева пытается поддерживать баланс на фронте с помощью различных дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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