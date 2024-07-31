В России назвали украинские военные заводы законной целю ВС РФ

Все украинские военные заводы являются целью для российских войск по закону. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, ссылаясь на информацию о строительстве в стране завода по производству боеприпасов при поддержке концерна Rheinmetall.
«24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов. В этой связи напоминаем, что любые военные заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил», — заявил Настасьин во время брифинга МИД РФ по вопросам внешней политики. Трансляция проводилась на
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные стремятся уничтожить заводы по производству БПЛА на Украине. Он добавил, что в связи с недостатком ракет и снарядов армия Киева пытается поддерживать баланс на фронте с помощью различных дронов.
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