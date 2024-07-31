В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в разгар урагана 31 июля повалило светодиодное дерево, цена которого превышает 1 млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU с улицы.
«На Кировке ветром повалило одно светодиодное дерево. Путем несложных подсчетов можно определить, что цена одного дерева — чуть больше 1 млн рублей», — передает корреспондент.
Всего по Челябинску расположено 118 подобных деревьев. За их установку власти заплатили около 120 млн рублей. На сегодняшний момент известно лишь об одном упавшем светодиодном дереве.
В Челябинске из-за непогоды пострадали не только светящиеся деревья, но и новая подсветка реки Миасс, которая полностью ушла под воду. На ее установку было потрачено 110 млн рублей.
Ураган пришел в Челябинск 31 июля неожиданно. Ветром валило деревья, которые падали на припаркованные автомобили, улицы оказались затопленными. В ГУ МЧС сообщили, что среди жителей жертв нет.
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