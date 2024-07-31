В Челябинске ветром повалило светодиодное дерево, ценой свыше миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Светодиодные деревья после урагана в Челябинске
Установка одного дерева обошлась властям в 1,1 млн рублей Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в разгар урагана 31 июля повалило светодиодное дерево, цена которого превышает 1 млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU с улицы.

«На Кировке ветром повалило одно светодиодное дерево. Путем несложных подсчетов можно определить, что цена одного дерева — чуть больше 1 млн рублей», — передает корреспондент.

Всего по Челябинску расположено 118 подобных деревьев. За их установку власти заплатили около 120 млн рублей. На сегодняшний момент известно лишь об одном упавшем светодиодном дереве.

В Челябинске из-за непогоды пострадали не только светящиеся деревья, но и новая подсветка реки Миасс, которая полностью ушла под воду. На ее установку было потрачено 110 млн рублей.

Ураган пришел в Челябинск 31 июля неожиданно. Ветром валило деревья, которые падали на припаркованные автомобили, улицы оказались затопленными. В ГУ МЧС сообщили, что среди жителей жертв нет.

Светодиодные деревья после урагана в Челябинске
Пока известно лишь об одном упавшем светодиодном дереве
Фото:

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В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в разгар урагана 31 июля повалило светодиодное дерево, цена которого превышает 1 млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU с улицы. «На Кировке ветром повалило одно светодиодное дерево. Путем несложных подсчетов можно определить, что цена одного дерева — чуть больше 1 млн рублей», — передает корреспондент. Всего по Челябинску расположено 118 подобных деревьев. За их установку власти заплатили около 120 млн рублей. На сегодняшний момент известно лишь об одном упавшем светодиодном дереве. В Челябинске из-за непогоды пострадали не только светящиеся деревья, но и новая подсветка реки Миасс, которая полностью ушла под воду. На ее установку было потрачено 110 млн рублей. Ураган пришел в Челябинск 31 июля неожиданно. Ветром валило деревья, которые падали на припаркованные автомобили, улицы оказались затопленными. В ГУ МЧС сообщили, что среди жителей жертв нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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