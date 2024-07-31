Общество В Челябинске ветром повалило светодиодное дерево, ценой свыше миллиона рублей. Фото 31 июля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 + Установка одного дерева обошлась властям в 1,1 млн рублей Фото: Александра Пруссакова © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в разгар урагана 31 июля повалило светодиодное дерево, цена которого превышает 1 млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU с улицы. «На Кировке ветром повалило одно светодиодное дерево. Путем несложных подсчетов можно определить, что цена одного дерева — чуть больше 1 млн рублей», — передает корреспондент. Всего по Челябинску расположено 118 подобных деревьев. За их установку власти заплатили около 120 млн рублей. На сегодняшний момент известно лишь об одном упавшем светодиодном дереве. В Челябинске из-за непогоды пострадали не только светящиеся деревья, но и новая подсветка реки Миасс, которая полностью ушла под воду. На ее установку было потрачено 110 млн рублей. Ураган пришел в Челябинск 31 июля неожиданно. Ветром валило деревья, которые падали на припаркованные автомобили, улицы оказались затопленными. В ГУ МЧС сообщили, что среди жителей жертв нет. Пока известно лишь об одном упавшем светодиодном дереве Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в разгар урагана 31 июля повалило светодиодное дерево, цена которого превышает 1 млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU с улицы. «На Кировке ветром повалило одно светодиодное дерево. Путем несложных подсчетов можно определить, что цена одного дерева — чуть больше 1 млн рублей», — передает корреспондент. Всего по Челябинску расположено 118 подобных деревьев. За их установку власти заплатили около 120 млн рублей. На сегодняшний момент известно лишь об одном упавшем светодиодном дереве. В Челябинске из-за непогоды пострадали не только светящиеся деревья, но и новая подсветка реки Миасс, которая полностью ушла под воду. На ее установку было потрачено 110 млн рублей. Ураган пришел в Челябинск 31 июля неожиданно. Ветром валило деревья, которые падали на припаркованные автомобили, улицы оказались затопленными. В ГУ МЧС сообщили, что среди жителей жертв нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям