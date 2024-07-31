Бывший пермский вице-премьер Сюткин уволился из московского фонда

Бывший вице-премьер Пермского края Михаил Сюткин уволился из московского фонда «Центр стратегических разработок». Там он занимал руководящую должность.
«Сюткин покинул должность вице-президента фонда „Центр стратегических разработок“. Он уволился в начале июля», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу фонда, на момент публикации ответ не был получен.
Сюткин с 2017 года занимал должность зампредседателя краевого правительства и министра строительства Пермского края. В 2020 году он уехал в Москву. С 2022 года работал в фонде «Центр стратегических разработок».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Бывший вице-премьер Пермского края Михаил Сюткин уволился из московского фонда «Центр стратегических разработок». Там он занимал руководящую должность. «Сюткин покинул должность вице-президента фонда „Центр стратегических разработок“. Он уволился в начале июля», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу фонда, на момент публикации ответ не был получен. Сюткин с 2017 года занимал должность зампредседателя краевого правительства и министра строительства Пермского края. В 2020 году он уехал в Москву. С 2022 года работал в фонде «Центр стратегических разработок».