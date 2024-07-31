Политика Бывший пермский вице-премьер Сюткин уволился из московского фонда 01 августа 2024 в 09:46 Размер текста - 17 + Михаил Сюткин после отъезда из Перми работал в московском фонде Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший вице-премьер Пермского края Михаил Сюткин уволился из московского фонда «Центр стратегических разработок». Там он занимал руководящую должность. «Сюткин покинул должность вице-президента фонда „Центр стратегических разработок“. Он уволился в начале июля», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу фонда, на момент публикации ответ не был получен. Сюткин с 2017 года занимал должность зампредседателя краевого правительства и министра строительства Пермского края. В 2020 году он уехал в Москву. С 2022 года работал в фонде «Центр стратегических разработок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший вице-премьер Пермского края Михаил Сюткин уволился из московского фонда «Центр стратегических разработок». Там он занимал руководящую должность. «Сюткин покинул должность вице-президента фонда „Центр стратегических разработок“. Он уволился в начале июля», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу фонда, на момент публикации ответ не был получен. Сюткин с 2017 года занимал должность зампредседателя краевого правительства и министра строительства Пермского края. В 2020 году он уехал в Москву. С 2022 года работал в фонде «Центр стратегических разработок». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям