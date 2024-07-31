31 июля 2024

Бывший пермский вице-премьер Сюткин уволился из московского фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , сюткин михаил
Михаил Сюткин после отъезда из Перми работал в московском фонде Фото:

Бывший вице-премьер Пермского края Михаил Сюткин уволился из московского фонда «Центр стратегических разработок». Там он занимал руководящую должность.

«Сюткин покинул должность вице-президента фонда „Центр стратегических разработок“. Он уволился в начале июля», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу фонда, на момент публикации ответ не был получен.

Сюткин с 2017 года занимал должность зампредседателя краевого правительства и министра строительства Пермского края. В 2020 году он уехал в Москву. С 2022 года работал в фонде «Центр стратегических разработок».

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Бывший вице-премьер Пермского края Михаил Сюткин уволился из московского фонда «Центр стратегических разработок». Там он занимал руководящую должность. «Сюткин покинул должность вице-президента фонда „Центр стратегических разработок“. Он уволился в начале июля», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу фонда, на момент публикации ответ не был получен. Сюткин с 2017 года занимал должность зампредседателя краевого правительства и министра строительства Пермского края. В 2020 году он уехал в Москву. С 2022 года работал в фонде «Центр стратегических разработок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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