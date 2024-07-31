31 июля 2024

Ельцин Центр эвакуировали из-за угрозы теракта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ельцин центр
Люди вышли из офисов самостоятельно Фото:

В екатеринбургском Ельцин Центре эвакуировали сотрудников и посетителей из-за террористической угрозы. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Нас выгнали из офиса из-за угрозы теракта», — рассказал собеседник агентства. К зданию приехали бойцы Росгвардии.

В пресс-службе Ельцин Центра подтвердили факт эвакуации. При этом пока затруднились назвать причину эвакуации. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском Ельцин Центре эвакуировали сотрудников и посетителей из-за террористической угрозы. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Нас выгнали из офиса из-за угрозы теракта», — рассказал собеседник агентства. К зданию приехали бойцы Росгвардии. В пресс-службе Ельцин Центра подтвердили факт эвакуации. При этом пока затруднились назвать причину эвакуации. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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