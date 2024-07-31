Люди вышли из офисов самостоятельно
В екатеринбургском Ельцин Центре эвакуировали сотрудников и посетителей из-за террористической угрозы. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Нас выгнали из офиса из-за угрозы теракта», — рассказал собеседник агентства. К зданию приехали бойцы Росгвардии.
В пресс-службе Ельцин Центра подтвердили факт эвакуации. При этом пока затруднились назвать причину эвакуации. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Ответ ожидается.
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