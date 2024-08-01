РИАН: три человека госпитализированы после обрушения потолка в банном комплексе

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Почему потолок рухнул в банном комплексе, пока неизвестно Фото:

В результате обрушения потолка банного комплекса во Владивостоке пострадали восемь человек, госпитализированы три. Об этом сообщает источник РИА Новости.

«Восемь человек пострадали. Трое из них госпитализированы», — сообщил информатор.

Потолок обрушился на 100 квадратных метрах в банном комплексе «Акватория». Почему это произошло, пока неизвестно.

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В результате обрушения потолка банного комплекса во Владивостоке пострадали восемь человек, госпитализированы три. Об этом сообщает источник РИА Новости. «Восемь человек пострадали. Трое из них госпитализированы», — сообщил информатор. Потолок обрушился на 100 квадратных метрах в банном комплексе «Акватория». Почему это произошло, пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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