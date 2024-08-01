РИАН: три человека госпитализированы после обрушения потолка в банном комплексе

Почему потолок рухнул в банном комплексе, пока неизвестно
В результате обрушения потолка банного комплекса во Владивостоке пострадали восемь человек, госпитализированы три. Об этом сообщает источник РИА Новости.
«Восемь человек пострадали. Трое из них госпитализированы», — сообщил информатор.
Потолок обрушился на 100 квадратных метрах в банном комплексе «Акватория». Почему это произошло, пока неизвестно.
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