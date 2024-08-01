РИАН: три человека госпитализированы после обрушения потолка в банном комплексе

01 августа 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Почему потолок рухнул в банном комплексе, пока неизвестно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В результате обрушения потолка банного комплекса во Владивостоке пострадали восемь человек, госпитализированы три. Об этом сообщает источник РИА Новости. «Восемь человек пострадали. Трое из них госпитализированы», — сообщил информатор. Потолок обрушился на 100 квадратных метрах в банном комплексе «Акватория». Почему это произошло, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обрушения потолка банного комплекса во Владивостоке пострадали восемь человек, госпитализированы три. Об этом сообщает источник РИА Новости. «Восемь человек пострадали. Трое из них госпитализированы», — сообщил информатор. Потолок обрушился на 100 квадратных метрах в банном комплексе «Акватория». Почему это произошло, пока неизвестно.