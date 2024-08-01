112: в банном комплексе Владивостока рухнул потолок, есть пострадавшие. Видео

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Восемь человек пострадали в результате обрушения потолка в водном комплексе Владивостока Фото:

В банном комплексе Владивостока рухнул потолок. В результате обрушения в главном зале с бассейнами «Акватории», предварительно, пострадали не менее восьми человек.

«Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока», — сообщает telegram-канал 112. В прокуратуре подтвердили обрушение потолка в банном комплексе.

По словам очевидцев, обрушилась декоративная конструкция, крепившаяся к крыше здания. «Мы были в бассейне, крыша рухнула прямо на голову», — рассказали посетители спа-комплекса.

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В банном комплексе Владивостока рухнул потолок. В результате обрушения в главном зале с бассейнами «Акватории», предварительно, пострадали не менее восьми человек. «Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока», — сообщает telegram-канал 112. В прокуратуре подтвердили обрушение потолка в банном комплексе. По словам очевидцев, обрушилась декоративная конструкция, крепившаяся к крыше здания. «Мы были в бассейне, крыша рухнула прямо на голову», — рассказали посетители спа-комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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