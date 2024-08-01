Восемь человек пострадали в результате обрушения потолка в водном комплексе Владивостока
В банном комплексе Владивостока рухнул потолок. В результате обрушения в главном зале с бассейнами «Акватории», предварительно, пострадали не менее восьми человек.
«Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока», — сообщает telegram-канал 112. В прокуратуре подтвердили обрушение потолка в банном комплексе.
По словам очевидцев, обрушилась декоративная конструкция, крепившаяся к крыше здания. «Мы были в бассейне, крыша рухнула прямо на голову», — рассказали посетители спа-комплекса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.