112: в банном комплексе Владивостока рухнул потолок, есть пострадавшие. Видео

01 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Восемь человек пострадали в результате обрушения потолка в водном комплексе Владивостока Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В банном комплексе Владивостока рухнул потолок. В результате обрушения в главном зале с бассейнами «Акватории», предварительно, пострадали не менее восьми человек. «Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока», — сообщает telegram-канал 112. В прокуратуре подтвердили обрушение потолка в банном комплексе. По словам очевидцев, обрушилась декоративная конструкция, крепившаяся к крыше здания. «Мы были в бассейне, крыша рухнула прямо на голову», — рассказали посетители спа-комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В банном комплексе Владивостока рухнул потолок. В результате обрушения в главном зале с бассейнами «Акватории», предварительно, пострадали не менее восьми человек. «Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока», — сообщает telegram-канал 112. В прокуратуре подтвердили обрушение потолка в банном комплексе. По словам очевидцев, обрушилась декоративная конструкция, крепившаяся к крыше здания. «Мы были в бассейне, крыша рухнула прямо на голову», — рассказали посетители спа-комплекса.