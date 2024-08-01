Пострадавшим при обвале дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать по 10 тысяч

Люди уже звонят и спрашивают, как и где получить деньги
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Пострадавшим в обрушении дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать первую компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Это муниципальная единовременная выплата — 10 тысяч рублей. Люди уже обращаются», — сказал собеседник агентства.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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