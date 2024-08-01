Пострадавшим при обвале дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать по 10 тысяч

01 августа 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Люди уже звонят и спрашивают, как и где получить деньги Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Пострадавшим в обрушении дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать первую компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник. «Это муниципальная единовременная выплата — 10 тысяч рублей. Люди уже обращаются», — сказал собеседник агентства. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшим в обрушении дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать первую компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник. «Это муниципальная единовременная выплата — 10 тысяч рублей. Люди уже обращаются», — сказал собеседник агентства. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.