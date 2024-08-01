Пострадавшим при обвале дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать по 10 тысяч

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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Люди уже звонят и спрашивают, как и где получить деньги Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Пострадавшим в обрушении дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать первую компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Это муниципальная единовременная выплата — 10 тысяч рублей. Люди уже обращаются», — сказал собеседник агентства.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

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Пострадавшим в обрушении дома в Нижнем Тагиле начали выплачивать первую компенсацию. Об этом URA.RU сообщил источник. «Это муниципальная единовременная выплата — 10 тысяч рублей. Люди уже обращаются», — сказал собеседник агентства. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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