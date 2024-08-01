01 августа 2024

В центре Челябинска выгуливают гусей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, гусь, гуси
Челябинца, выгуливающего пару гусей, заметили на площади Революции Фото:

На площади Революции в Челябинске мужчина решил выгулять домашних гусей. Как передает корреспондент URA.RU, челябинец вышел с домашними любимцами из подземного перехода и направился на пешеходную улицу Кирова.

«На площади Революции челябинец решил выгулять домашних питомцев. Любимцами горожанина оказались гуси, прогулку с которыми он продолжил по Кировке», — сообщает корренспондент URA.RU.

На видео мужчина идет в сопровождении пары птиц по главной улице города. Питомцы передвигаются рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка.

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На площади Революции в Челябинске мужчина решил выгулять домашних гусей. Как передает корреспондент URA.RU, челябинец вышел с домашними любимцами из подземного перехода и направился на пешеходную улицу Кирова. «На площади Революции челябинец решил выгулять домашних питомцев. Любимцами горожанина оказались гуси, прогулку с которыми он продолжил по Кировке», — сообщает корренспондент URA.RU. На видео мужчина идет в сопровождении пары птиц по главной улице города. Питомцы передвигаются рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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