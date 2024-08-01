На площади Революции в Челябинске мужчина решил выгулять домашних гусей. Как передает корреспондент URA.RU, челябинец вышел с домашними любимцами из подземного перехода и направился на пешеходную улицу Кирова.
«На площади Революции челябинец решил выгулять домашних питомцев. Любимцами горожанина оказались гуси, прогулку с которыми он продолжил по Кировке», — сообщает корренспондент URA.RU.
На видео мужчина идет в сопровождении пары птиц по главной улице города. Питомцы передвигаются рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!