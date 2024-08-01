Отправившийся в День ВДВ на боевое задание десантник обратился к пермякам из зоны СВО. Видео

Десантник поздравил пермяков из зоны проведения спецоперации с Днем ВДВ

02 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

День ВДВ боец, вместе с сослуживцами, встречает на передовой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчик 104-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии с позывным «Анаконда», воюющий на Херсонском направлении в зоне СВО, поздравил пермяков с Днем ВДВ. Видеообращение бойца размещено на странице пермского волонтерского сообщества «Вежливые люди». На видео военнослужащий признался, что записал поздравление заранее, поскольку в день праздника 2 августа вместе со своими сослуживцами выдвигается на боевое задание. «Приветствую всех, уважаемые друзья, „Вежливые люди“ города Перми. Поздравляю всех с днем ВДВ! Так совпало, что сейчас все мои боевые товарищи штурмуют дельту Днепра под Херсоном. Это видео я записываю заранее по той причине, что 2 августа уезжаю с ними на боевое задание. Хочу сказать, что десант, это братство. Спасибо за регулярную помощь. С вашей помощью нам гораздо легче выполнить боевые задачи. Но наше дело правое, враг будет разбит. Слава ВДВ!», — обратился к пермякам боец. Ранее за помощь, переданную на передовую, пермяков поблагодарил военнослужащий из Краснокамска с позывным «Старый». 56-летний пермяк прошел Сирию и командует разведывательно-штурмовым взводом «Север-V» в зоне проведения спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведчик 104-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии с позывным «Анаконда», воюющий на Херсонском направлении в зоне СВО, поздравил пермяков с Днем ВДВ. Видеообращение бойца размещено на странице пермского волонтерского сообщества «Вежливые люди». На видео военнослужащий признался, что записал поздравление заранее, поскольку в день праздника 2 августа вместе со своими сослуживцами выдвигается на боевое задание. «Приветствую всех, уважаемые друзья, „Вежливые люди“ города Перми. Поздравляю всех с днем ВДВ! Так совпало, что сейчас все мои боевые товарищи штурмуют дельту Днепра под Херсоном. Это видео я записываю заранее по той причине, что 2 августа уезжаю с ними на боевое задание. Хочу сказать, что десант, это братство. Спасибо за регулярную помощь. С вашей помощью нам гораздо легче выполнить боевые задачи. Но наше дело правое, враг будет разбит. Слава ВДВ!», — обратился к пермякам боец. Ранее за помощь, переданную на передовую, пермяков поблагодарил военнослужащий из Краснокамска с позывным «Старый». 56-летний пермяк прошел Сирию и командует разведывательно-штурмовым взводом «Север-V» в зоне проведения спецоперации.