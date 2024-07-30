Назван популярный недуг во время магнитных бурь

Горяничев: во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает
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Вечер. Тюмень, магнитная буря, солнце, гало, закат, вечер
Астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в конце июля Фото:

Во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает. Поэтому в этот период желательно ограничить время перед экраном. Об этом сообщил медицинский журналист Андрей Горяничев.

«Еще одна рекомендация — ограничьте время перед экраном. Во время магнитных бурь старайтесь меньше времени проводить за компьютером или смартфоном, потому что организм и без того испытывает нагрузку», — рассказал Горяничев Life.ru.

По его словам, в это время также лучше избегать стресса и заниматься медитациями и йогой. Также можно делать теплые компрессы из зеленого чая для глаз.

Ранее сообщалось, что астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в конце июля. В ночь на 29 ожидается начало магнитной бури класса G1, которая в течение следующего дня, 30 июля, будет усиливаться.

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Во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает. Поэтому в этот период желательно ограничить время перед экраном. Об этом сообщил медицинский журналист Андрей Горяничев. «Еще одна рекомендация — ограничьте время перед экраном. Во время магнитных бурь старайтесь меньше времени проводить за компьютером или смартфоном, потому что организм и без того испытывает нагрузку», — рассказал Горяничев Life.ru. По его словам, в это время также лучше избегать стресса и заниматься медитациями и йогой. Также можно делать теплые компрессы из зеленого чая для глаз. Ранее сообщалось, что астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в конце июля. В ночь на 29 ожидается начало магнитной бури класса G1, которая в течение следующего дня, 30 июля, будет усиливаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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