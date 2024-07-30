Назван популярный недуг во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает. Поэтому в этот период желательно ограничить время перед экраном. Об этом сообщил медицинский журналист Андрей Горяничев.
«Еще одна рекомендация — ограничьте время перед экраном. Во время магнитных бурь старайтесь меньше времени проводить за компьютером или смартфоном, потому что организм и без того испытывает нагрузку», — рассказал Горяничев
По его словам, в это время также лучше избегать стресса и заниматься медитациями и йогой. Также можно делать теплые компрессы из зеленого чая для глаз.
Ранее сообщалось, что астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в конце июля. В ночь на 29 ожидается начало магнитной бури класса G1, которая в течение следующего дня, 30 июля, будет усиливаться.
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