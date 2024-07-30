Назван популярный недуг во время магнитных бурь

Горяничев: во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает

30 июля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в конце июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает. Поэтому в этот период желательно ограничить время перед экраном. Об этом сообщил медицинский журналист Андрей Горяничев. «Еще одна рекомендация — ограничьте время перед экраном. Во время магнитных бурь старайтесь меньше времени проводить за компьютером или смартфоном, потому что организм и без того испытывает нагрузку», — рассказал Горяничев Life.ru . По его словам, в это время также лучше избегать стресса и заниматься медитациями и йогой. Также можно делать теплые компрессы из зеленого чая для глаз. Ранее сообщалось, что астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в конце июля. В ночь на 29 ожидается начало магнитной бури класса G1, которая в течение следующего дня, 30 июля, будет усиливаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает. Поэтому в этот период желательно ограничить время перед экраном. Об этом сообщил медицинский журналист Андрей Горяничев. «Еще одна рекомендация — ограничьте время перед экраном. Во время магнитных бурь старайтесь меньше времени проводить за компьютером или смартфоном, потому что организм и без того испытывает нагрузку», — рассказал Горяничев Life.ru. По его словам, в это время также лучше избегать стресса и заниматься медитациями и йогой. Также можно делать теплые компрессы из зеленого чая для глаз. Ранее сообщалось, что астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в конце июля. В ночь на 29 ожидается начало магнитной бури класса G1, которая в течение следующего дня, 30 июля, будет усиливаться.