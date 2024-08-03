МЧС оспорило решение о ремонте исторического здания пожарной каланчи в Перми

04 августа 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Здание было построено в начале XIX века Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прикамские спасатели подали апелляцию на решение о возложении на ведомство обязанностей по восстановлению пожарной каланчи в Перми по улице Кубышева, 11. Здание является объектом культурного наследия. Соответствующее заявление было зарегистрировано в Пермском краевом суде 24 июля. «ГУ МЧС по Пермскому краю направило жалобу на решение Ленинского районного суда, которым ведомство обязали восстановить пожарную каланчу в Перми», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант- Прикамье». Апелляция была принята к рассмотрению 26 июля. Ранее суд решил, что восстановлением исторического здания должно заняться МЧС. Спасатели заявляли, что собирались передать каланчу из федеральной в муниципальную собственность и готовились согласовывать с главком заключение договора безвозмездного пользования зданием между краевым управлением и театром «У Моста». После того, как срок соглашения истек, стороны не успели продлить договор. Вмешалась прокуратура, которую заинтересовало бездоговорное использование федерального имущества. Через суд пермский театр наказали предупреждением. «У моста» освободил здание. По данным погруженных в проблему источников, в данный момент решается вопрос о возврате театра в каланчу. Работы по реставрации оценили в 2,1 млн рублей, но они так и не были проведены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прикамские спасатели подали апелляцию на решение о возложении на ведомство обязанностей по восстановлению пожарной каланчи в Перми по улице Кубышева, 11. Здание является объектом культурного наследия. Соответствующее заявление было зарегистрировано в Пермском краевом суде 24 июля. «ГУ МЧС по Пермскому краю направило жалобу на решение Ленинского районного суда, которым ведомство обязали восстановить пожарную каланчу в Перми», — со ссылкой на делопроизводство пишет «Коммерсант- Прикамье». Апелляция была принята к рассмотрению 26 июля. Ранее суд решил, что восстановлением исторического здания должно заняться МЧС. Спасатели заявляли, что собирались передать каланчу из федеральной в муниципальную собственность и готовились согласовывать с главком заключение договора безвозмездного пользования зданием между краевым управлением и театром «У Моста». После того, как срок соглашения истек, стороны не успели продлить договор. Вмешалась прокуратура, которую заинтересовало бездоговорное использование федерального имущества. Через суд пермский театр наказали предупреждением. «У моста» освободил здание. По данным погруженных в проблему источников, в данный момент решается вопрос о возврате театра в каланчу. Работы по реставрации оценили в 2,1 млн рублей, но они так и не были проведены.