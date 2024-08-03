«Была одна на краю пропасти»: Лайма Вайкуле рассказала о своей тяжелой болезни

Певица Лайма Вайкуле была тяжело больна и ненавидела людей

04 августа 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Во время борьбы с раком, певица Лайма Вайкуле ненавидела всех Фото: Илья Московец © URA.RU В 90-е у латвийской певицы Лаймы Вайкуле диагностировали рак груди. Она поборола болезнь благодаря лечению в США, но в 2022 году у певицы произошел рецидив. По словам артистки, узнав о диагнозе, она стала «ненавидеть всех». «Я осталась одна на краю пропасти, ненавидела всех. У меня был период, когда я просто ненавидела людей! Думала: «Почему я?! Почему?!» — рассказала Лайма Вайкуле. Ее слова привели в «Комсомольской правде». Также артистка добавила, что не понимала радости других людей. «Просто ненавидела и точка», — сообщила она. Однако Вайкуле подчеркнула, что несмотря на особый взгляд, который открывается на мир во время болезни, «не значит, что ты правильно думаешь». После того, как певица поборола рак, у нее появилась «бешеная любовь к людям». Сославшись на батюшку, к которому обращалась, она заключила, что это было «испытание». Ранее Вайкуле провела антироссийский фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Это шоу посетили певица Алла Пугачева, а также, по некоторым данным, группы «Би-2» и «Ногу свело», а также музыкант и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом),. А народный артист СССР Раймонд Паулс отказался от своего присутствия на фестивале, объяснив это тем, что «ему не нужны такие потрясения» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 90-е у латвийской певицы Лаймы Вайкуле диагностировали рак груди. Она поборола болезнь благодаря лечению в США, но в 2022 году у певицы произошел рецидив. По словам артистки, узнав о диагнозе, она стала «ненавидеть всех». «Я осталась одна на краю пропасти, ненавидела всех. У меня был период, когда я просто ненавидела людей! Думала: «Почему я?! Почему?!» — рассказала Лайма Вайкуле. Ее слова привели в «Комсомольской правде». Также артистка добавила, что не понимала радости других людей. «Просто ненавидела и точка», — сообщила она. Однако Вайкуле подчеркнула, что несмотря на особый взгляд, который открывается на мир во время болезни, «не значит, что ты правильно думаешь». После того, как певица поборола рак, у нее появилась «бешеная любовь к людям». Сославшись на батюшку, к которому обращалась, она заключила, что это было «испытание». Ранее Вайкуле провела антироссийский фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Это шоу посетили певица Алла Пугачева, а также, по некоторым данным, группы «Би-2» и «Ногу свело», а также музыкант и лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом),. А народный артист СССР Раймонд Паулс отказался от своего присутствия на фестивале, объяснив это тем, что «ему не нужны такие потрясения»