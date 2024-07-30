Почему Раймонд Паулс отказался от антироссийского шоу Вайкуле: кто из российских звезд поехал

Раймонд Паулс отказался ехать на антироссийское шоу Вайкуле

31 июля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Лайма Вайкуле устроила антироссийское шоу в Юрмале Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Народный артист СССР Раймонд Паулс не принял участие в фестивале «Рандеву», организованном певицей Лаймой Вайкуле в Юрмале. Музыкант объяснил свое решение возрастными ограничениями и нежеланием переживать потрясения. Кто из российских звезд посетил мероприятие Вайкуле в Латвии — в материале URA.RU. Почему Паулс отказался ехать на антироссийское шоу Вайкуле Раймонд Паулс, комментируя свое отсутствие на фестивале, заявил, что ему не нужны подобные «потрясения». «Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи», — передает заявление Паулса издание «Абзац». Композитор иронически отметил, что подобные мероприятия больше подходят «молодым». Он имел в виду возраст других известных артистов, присутствующих на фестивале, таких как Алла Пугачева, Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и сама Лайма Вайкуле. Раймонд Паулс иронически отметил, что такие мероприятия, как шоу в Юрмале, больше подходят «молодым» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Кто из звезд посетил шоу Вайкуле Певица и народная артистка СССР Алла Пугачева удивила публику своими черными мини-шортами. Звезда российской эстрады выбрала свободный наряд для посещения фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву», проходящего в Юрмале. Мужа Пугачевой юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) замечено не было. Также на сцене должны появиться группы «Би-2», «Ногу свело!» и музыкант Андрей Макаревич. Последний представлен как артист из Израиля, а Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Ногу свело!», числится как представитель США, пишет News.ru. Алла Пугачева не пропустила музыкальное событие и приготовила для него экстравагантные наряды Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Мировые и украинские звезды На музыкальном фестивале ожидается выступление известных мировых звезд, включая британскую группу Londonbeat, победителя Евровидения-2024 швейцарца NEMO и молдавскую группу SunStroke Project. Среди украинских звезд, которые подтвердили свое участие, значится популярный артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, и Макс Барских (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист СССР Раймонд Паулс не принял участие в фестивале «Рандеву», организованном певицей Лаймой Вайкуле в Юрмале. Музыкант объяснил свое решение возрастными ограничениями и нежеланием переживать потрясения. Кто из российских звезд посетил мероприятие Вайкуле в Латвии — в материале URA.RU. Раймонд Паулс, комментируя свое отсутствие на фестивале, заявил, что ему не нужны подобные «потрясения». «Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть ее фестиваль в записи», — передает заявление Паулса издание «Абзац». Композитор иронически отметил, что подобные мероприятия больше подходят «молодым». Он имел в виду возраст других известных артистов, присутствующих на фестивале, таких как Алла Пугачева, Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и сама Лайма Вайкуле. Певица и народная артистка СССР Алла Пугачева удивила публику своими черными мини-шортами. Звезда российской эстрады выбрала свободный наряд для посещения фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву», проходящего в Юрмале. Мужа Пугачевой юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) замечено не было. Также на сцене должны появиться группы «Би-2», «Ногу свело!» и музыкант Андрей Макаревич. Последний представлен как артист из Израиля, а Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Ногу свело!», числится как представитель США, пишет News.ru. На музыкальном фестивале ожидается выступление известных мировых звезд, включая британскую группу Londonbeat, победителя Евровидения-2024 швейцарца NEMO и молдавскую группу SunStroke Project. Среди украинских звезд, которые подтвердили свое участие, значится популярный артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, и Макс Барских (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).