Концерт «Банд’Эрос» в центре Екатеринбурга подпортил сильнейший ливень. Исполнителей привез на День болельщика хоккейный клуб «Автомобилист», передает корреспондент URA.RU
Толпа болельщиков, которая собралась на праздник, разделилась на два лагеря. Одни продолжили веселиться на концерте, а другие стали прятаться под ближайшими карнизами.
Коллектив известен хитами «Манхэттен», «Бум Синьорита» и другими. После них должны выступить Filatov & Karas с популярными треками «Пошла жара», Amore Море и Goodbye.
Ранее URA.RU писало о том, что названа дата открытия ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Об этом перед концертом на Дне болельщика объявил директор клуба.
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