В Агаповском районе (Челябинская область) выявили неучтенных свиней. Как 5 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за нарушением поймали два хозяйства.
«При отработке жалобы жителей поселков было установлено, что гражданине содержат, соответственно, по 4 и 26 свиней. При этом животные не учтены специалистами государственной ветеринарной службы. В отношении свиней не проведены обязательные плановые профилактические и противоэпизоотические мероприятия», — рассказали URA.RU в офисе службы.
Предупреждения выданы в последние дни июля жителям поселков Приморский и Буранный. Проверяющие обнаружили, что одно из хозяйств не имеет специально оборудованного места для хранения и обеззараживания навоза.
Данные о неучтенных свиньях направлены в министерство сельского хозяйства региона для последующего решения проблемы. Владельцам скотины дали рекомендации, как исправить положение.
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