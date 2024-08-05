В челябинском районе обнаружили неучтенных свиней. Фото

05 августа 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

В одном из хозяйств свиньи содержались, а площадки под навоз не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе (Челябинская область) выявили неучтенных свиней. Как 5 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за нарушением поймали два хозяйства. «При отработке жалобы жителей поселков было установлено, что гражданине содержат, соответственно, по 4 и 26 свиней. При этом животные не учтены специалистами государственной ветеринарной службы. В отношении свиней не проведены обязательные плановые профилактические и противоэпизоотические мероприятия», — рассказали URA.RU в офисе службы. Предупреждения выданы в последние дни июля жителям поселков Приморский и Буранный. Проверяющие обнаружили, что одно из хозяйств не имеет специально оборудованного места для хранения и обеззараживания навоза. Данные о неучтенных свиньях направлены в министерство сельского хозяйства региона для последующего решения проблемы. Владельцам скотины дали рекомендации, как исправить положение. В Агаповском районе проживает 30 неучтенных свиней Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Агаповском районе (Челябинская область) выявили неучтенных свиней. Как 5 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за нарушением поймали два хозяйства. «При отработке жалобы жителей поселков было установлено, что гражданине содержат, соответственно, по 4 и 26 свиней. При этом животные не учтены специалистами государственной ветеринарной службы. В отношении свиней не проведены обязательные плановые профилактические и противоэпизоотические мероприятия», — рассказали URA.RU в офисе службы. Предупреждения выданы в последние дни июля жителям поселков Приморский и Буранный. Проверяющие обнаружили, что одно из хозяйств не имеет специально оборудованного места для хранения и обеззараживания навоза. Данные о неучтенных свиньях направлены в министерство сельского хозяйства региона для последующего решения проблемы. Владельцам скотины дали рекомендации, как исправить положение.