В челябинском районе обнаружили неучтенных свиней. Фото

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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, апк, сельское хозяйство, ландрас
В одном из хозяйств свиньи содержались, а площадки под навоз не было Фото:

В Агаповском районе (Челябинская область) выявили неучтенных свиней. Как 5 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за нарушением поймали два хозяйства.

«При отработке жалобы жителей поселков было установлено, что гражданине содержат, соответственно, по 4 и 26 свиней. При этом животные не учтены специалистами государственной ветеринарной службы. В отношении свиней не проведены обязательные плановые профилактические и противоэпизоотические мероприятия», — рассказали URA.RU в офисе службы.

Предупреждения выданы в последние дни июля жителям поселков Приморский и Буранный. Проверяющие обнаружили, что одно из хозяйств не имеет специально оборудованного места для хранения и обеззараживания навоза.

Данные о неучтенных свиньях направлены в министерство сельского хозяйства региона для последующего решения проблемы. Владельцам скотины дали рекомендации, как исправить положение.

В Агаповском районе проживает 30 неучтенных свиней
В Агаповском районе проживает 30 неучтенных свиней
Фото:

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В Агаповском районе (Челябинская область) выявили неучтенных свиней. Как 5 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за нарушением поймали два хозяйства. «При отработке жалобы жителей поселков было установлено, что гражданине содержат, соответственно, по 4 и 26 свиней. При этом животные не учтены специалистами государственной ветеринарной службы. В отношении свиней не проведены обязательные плановые профилактические и противоэпизоотические мероприятия», — рассказали URA.RU в офисе службы. Предупреждения выданы в последние дни июля жителям поселков Приморский и Буранный. Проверяющие обнаружили, что одно из хозяйств не имеет специально оборудованного места для хранения и обеззараживания навоза. Данные о неучтенных свиньях направлены в министерство сельского хозяйства региона для последующего решения проблемы. Владельцам скотины дали рекомендации, как исправить положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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