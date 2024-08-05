СК начал проверку из-за екатеринбурженки, прожившей три дня с трупом

Следователи СКР начали проверку из-за женщины, которая три дня жила с трупом сожителя в квартире Екатеринбурга, скрывая его смерть, потому что не знала, как вызвать экстренные службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Проведен осмотр места происшествия, опрошен ряд лиц, в том числе соседи и женщина, которая также проживала в этой квартире. Тело умершего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти», — следует из сообщения. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.
После гибели мужчины сожительница вместо того, чтобы обратиться в скорую, ходила по квартирам соседей с просьбой о помощи, но ей никто не открыл. Через два дня после этого она все таки решилась обратиться в полицию.
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