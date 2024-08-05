СК начал проверку из-за екатеринбурженки, прожившей три дня с трупом

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам проверки будет принято процессуальное решение
По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото:

Следователи СКР начали проверку из-за женщины, которая три дня жила с трупом сожителя в квартире Екатеринбурга, скрывая его смерть, потому что не знала, как вызвать экстренные службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Проведен осмотр места происшествия, опрошен ряд лиц, в том числе соседи и женщина, которая также проживала в этой квартире. Тело умершего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти», — следует из сообщения. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

После гибели мужчины сожительница вместо того, чтобы обратиться в скорую, ходила по квартирам соседей с просьбой о помощи, но ей никто не открыл. Через два дня после этого она все таки решилась обратиться в полицию.

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Следователи СКР начали проверку из-за женщины, которая три дня жила с трупом сожителя в квартире Екатеринбурга, скрывая его смерть, потому что не знала, как вызвать экстренные службы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Проведен осмотр места происшествия, опрошен ряд лиц, в том числе соседи и женщина, которая также проживала в этой квартире. Тело умершего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти», — следует из сообщения. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. После гибели мужчины сожительница вместо того, чтобы обратиться в скорую, ходила по квартирам соседей с просьбой о помощи, но ей никто не открыл. Через два дня после этого она все таки решилась обратиться в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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