«Не знала, как вызвать экстренные службы»: екатеринбурженка три дня жила с трупом

В Екатеринбурге женщина три дня жила с трупом сожителя, скрывая его смерть, потому что не знала, как вызвать экстренные службы. В первый день сожительница ходила по квартирам соседей с просьбой о помощи. Информация об этом появилась в Telegram.
«Мужчина внезапно умер от цирроза печени. Его любимая, вместо того, чтобы самой позвонить в скорую, пошла просить об этом соседей — дверь ей никто не открыл. На второй день стала перетаскивать тело на кухню — туловище разорвалось, выпали внутренности. С разлагающимся мужчиной она прожила еще день», — передает telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что на третий день женщина все же решилась пойти в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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