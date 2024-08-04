04 августа 2024

«Не знала, как вызвать экстренные службы»: екатеринбурженка три дня жила с трупом

Екатеринбурженка несколько дней жила с трупом сожителя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На третий день женщина обратилась к силовикам
На третий день женщина обратилась к силовикам Фото:

В Екатеринбурге женщина три дня жила с трупом сожителя, скрывая его смерть, потому что не знала, как вызвать экстренные службы. В первый день сожительница ходила по квартирам соседей с просьбой о помощи. Информация об этом появилась в Telegram.

«Мужчина внезапно умер от цирроза печени. Его любимая, вместо того, чтобы самой позвонить в скорую, пошла просить об этом соседей — дверь ей никто не открыл. На второй день стала перетаскивать тело на кухню — туловище разорвалось, выпали внутренности. С разлагающимся мужчиной она прожила еще день», — передает telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что на третий день женщина все же решилась пойти в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге женщина три дня жила с трупом сожителя, скрывая его смерть, потому что не знала, как вызвать экстренные службы. В первый день сожительница ходила по квартирам соседей с просьбой о помощи. Информация об этом появилась в Telegram. «Мужчина внезапно умер от цирроза печени. Его любимая, вместо того, чтобы самой позвонить в скорую, пошла просить об этом соседей — дверь ей никто не открыл. На второй день стала перетаскивать тело на кухню — туловище разорвалось, выпали внутренности. С разлагающимся мужчиной она прожила еще день», — передает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что на третий день женщина все же решилась пойти в полицию. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...