05 августа 2024

Белоусов обратился к военным России по поводу последних новостей СВО

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Министр поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Новоселовки Первой в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу шестого гвардейского танкового полка. В телеграмме он поздравил бойцов с освобождением от врага Новоселовки Первой Донецкой Народной Республики.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населенного пункта Новоселовка Первая [ДНР]», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Белоусов отметил успешно выполняемые подразделением задачи на самых сложных и ответственных направлениях.

Министр обороны отметил, что подвиги в боях за освобождение Авдеевки, Очеретина и Новоалександровки навсегда вписаны в историю полка. Уточняется, что более 2 500 военнослужащих подразделения удостоены государственных наград.

Об освобождении населенного пункта Новоселовка Первая сообщили в Минобороны 4 августа. Отмечается, что это произошло в результате активных действий группировки войск «Центр».

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Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу шестого гвардейского танкового полка. В телеграмме он поздравил бойцов с освобождением от врага Новоселовки Первой Донецкой Народной Республики. «Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населенного пункта Новоселовка Первая [ДНР]», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Белоусов отметил успешно выполняемые подразделением задачи на самых сложных и ответственных направлениях. Министр обороны отметил, что подвиги в боях за освобождение Авдеевки, Очеретина и Новоалександровки навсегда вписаны в историю полка. Уточняется, что более 2 500 военнослужащих подразделения удостоены государственных наград. Об освобождении населенного пункта Новоселовка Первая сообщили в Минобороны 4 августа. Отмечается, что это произошло в результате активных действий группировки войск «Центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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