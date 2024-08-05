Белоусов обратился к военным России по поводу последних новостей СВО

06 августа 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Министр поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Новоселовки Первой в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу шестого гвардейского танкового полка. В телеграмме он поздравил бойцов с освобождением от врага Новоселовки Первой Донецкой Народной Республики. «Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населенного пункта Новоселовка Первая [ДНР]», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Белоусов отметил успешно выполняемые подразделением задачи на самых сложных и ответственных направлениях. Министр обороны отметил, что подвиги в боях за освобождение Авдеевки, Очеретина и Новоалександровки навсегда вписаны в историю полка. Уточняется, что более 2 500 военнослужащих подразделения удостоены государственных наград. Об освобождении населенного пункта Новоселовка Первая сообщили в Минобороны 4 августа. Отмечается, что это произошло в результате активных действий группировки войск «Центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу шестого гвардейского танкового полка. В телеграмме он поздравил бойцов с освобождением от врага Новоселовки Первой Донецкой Народной Республики. «Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населенного пункта Новоселовка Первая [ДНР]», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Белоусов отметил успешно выполняемые подразделением задачи на самых сложных и ответственных направлениях. Министр обороны отметил, что подвиги в боях за освобождение Авдеевки, Очеретина и Новоалександровки навсегда вписаны в историю полка. Уточняется, что более 2 500 военнослужащих подразделения удостоены государственных наград. Об освобождении населенного пункта Новоселовка Первая сообщили в Минобороны 4 августа. Отмечается, что это произошло в результате активных действий группировки войск «Центр».