ВС РФ освободили Новоселовку Первую в ДНР

04 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль Новоселовку Первую Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР российские военные освободили населенный пункт Новоселовка Первая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая», — говорится в заявлении ведомства, опубликованного в telegram-канале. Ранее эта группировка за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДНР российские военные освободили населенный пункт Новоселовка Первая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая», — говорится в заявлении ведомства, опубликованного в telegram-канале. Ранее эта группировка за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов.