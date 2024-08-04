ВС РФ освободили Новоселовку Первую в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль Новоселовку Первую Фото:
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В ДНР российские военные освободили населенный пункт Новоселовка Первая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая», — говорится в заявлении ведомства, опубликованного в telegram-канале. Ранее эта группировка за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов.

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В ДНР российские военные освободили населенный пункт Новоселовка Первая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая», — говорится в заявлении ведомства, опубликованного в telegram-канале. Ранее эта группировка за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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