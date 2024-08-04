ВС РФ освободили Новоселовку Первую в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Новоселовку Первую
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ДНР российские военные освободили населенный пункт Новоселовка Первая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая», — говорится в заявлении ведомства, опубликованного в telegram-канале. Ранее эта группировка за неделю взяла под контроль пять населенных пунктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.