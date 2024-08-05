На платья пермского дизайнера обратили внимание зарубежные СМИ

06 августа 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Свадебное платье пермячки попало в малазийский журнал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работы пермского дизайнера Елены Носик привлекли внимание международной прессы. Фотографии одного из платьев бренда Neva Cors попали на страницы малайзийского журнала Kalisto magazine. «Международный журнал Kalisto magazin опубликовал фотографии моего свадебного платья Belle. Это платье полностью ручная работа, сделано с любовью», — рассказала Елена Носик в группе бренда в соцсети «ВКонтакте». Это не первый выход пермского бренда на международный уровень. В апреле 2024 года Елена Носик презентовала свою коллекцию на неделе моды в Дубае. Ее платья высоко оценила принцесса из Ливии Онур Татанаки, которая стала продавать их в своем магазине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работы пермского дизайнера Елены Носик привлекли внимание международной прессы. Фотографии одного из платьев бренда Neva Cors попали на страницы малайзийского журнала Kalisto magazine. «Международный журнал Kalisto magazin опубликовал фотографии моего свадебного платья Belle. Это платье полностью ручная работа, сделано с любовью», — рассказала Елена Носик в группе бренда в соцсети «ВКонтакте». Это не первый выход пермского бренда на международный уровень. В апреле 2024 года Елена Носик презентовала свою коллекцию на неделе моды в Дубае. Ее платья высоко оценила принцесса из Ливии Онур Татанаки, которая стала продавать их в своем магазине.