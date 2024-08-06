Что известно о задержанном ФСБ главвраче Челябинского онкоцентра

Глава Челябинского онкоцентра подозревается в мошенничестве

06 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ростовцев подозревается в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра В Челябинске днем 6 августа задержан ФСБ главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (онкоцентра) Дмитрий Ростовцев по подозрению в мошенничестве. Что известно к этому часу о карьере выпускника Челябинской медакадемии, читайте в материале URA.RU. Карьера Дмитрий Ростовцев окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «лечебное дело» в 2002 году. Затем учился в ординатуре по специальности «нейрохирургия» в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени профессора А.Л. Поленова в Санкт-Петербурге, работал в различных медучреждениях. В 2008 году защитил кандидатскую, в 2016-м — докторскую диссертации. В 2020 году Ростовцеву после скандала с увольнением врачей предложили стать главврачом ГКБ №6 Челябинска. Через год ему последовало предложение возглавить Челябинский онкоцентр. К этому моменту он был врачом высшей квалификации с опытом работы 18 лет. Ростовцев возглавил онкоцентр в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержание ФСБ Ростовцев был задержан днем 6 августа сотрудниками ФСБ России по Челябинской области, которые выявили преступление и в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Кроме главврача онкоцентра силовики задержали еще трех высокопоставленных сотрудников медучреждения — это главный бухгалтер Наталья Звонова, руководитель и сотрудник административно-хозяйственной части. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, получении и дачах взяток в особо крупном размере, а также превышении полномочий. По месту жительства задержанных проведены обыски. Видео задержания опубликовали сотрудники регионального ФСБ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. В настоящее время лица задержаны в порядке статьи 91 УПК России. Главврач задержан по подозрению в мошшеничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело По данным СКР по региону, Ростовцева и других сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили меду собой четыре соучастника. Кроме того, силовики проверяют задержанных на причастность к получению взяток от коммерческих организаций. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-службе Челябинского онкоцентра происходящее не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске днем 6 августа задержан ФСБ главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (онкоцентра) Дмитрий Ростовцев по подозрению в мошенничестве. Что известно к этому часу о карьере выпускника Челябинской медакадемии, читайте в материале URA.RU. Дмитрий Ростовцев окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «лечебное дело» в 2002 году. Затем учился в ординатуре по специальности «нейрохирургия» в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени профессора А.Л. Поленова в Санкт-Петербурге, работал в различных медучреждениях. В 2008 году защитил кандидатскую, в 2016-м — докторскую диссертации. В 2020 году Ростовцеву после скандала с увольнением врачей предложили стать главврачом ГКБ №6 Челябинска. Через год ему последовало предложение возглавить Челябинский онкоцентр. К этому моменту он был врачом высшей квалификации с опытом работы 18 лет. Ростовцев был задержан днем 6 августа сотрудниками ФСБ России по Челябинской области, которые выявили преступление и в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Кроме главврача онкоцентра силовики задержали еще трех высокопоставленных сотрудников медучреждения — это главный бухгалтер Наталья Звонова, руководитель и сотрудник административно-хозяйственной части. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, получении и дачах взяток в особо крупном размере, а также превышении полномочий. По месту жительства задержанных проведены обыски. Видео задержания опубликовали сотрудники регионального ФСБ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. В настоящее время лица задержаны в порядке статьи 91 УПК России. По данным СКР по региону, Ростовцева и других сотрудников подозревают в фиктивном трудоустройстве и хищении порядка 2,6 миллиона рублей из фонда зарплаты. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые похитили средства федерального бюджета, которые поступили в медучреждение в качестве зарплаты. Они фиктивно трудоустроили рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части онкоцентра. В реальности на этих должностях никто не работал, а зарплаты делили меду собой четыре соучастника. Кроме того, силовики проверяют задержанных на причастность к получению взяток от коммерческих организаций. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-службе Челябинского онкоцентра происходящее не комментируют.