WSJ: «железный купол» Израиля может не справиться с атакой Ирана

Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которая есть в распоряжении Израиля, может не обеспечить стране нужный уровень защиты. Она не предназначена для перехвата некоторых ракет и беспилотников Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«У Ирана есть беспилотники и баллистические ракеты, остановить которые „Железный купол“ не в состоянии. „Хезболлах“ же обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные. Их запуск может перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны», — пишет
Для предотвращения таких угроз была разработана более масштабная система противовоздушной обороны. Эта система включает в себя ВВС Израиля, США и других стран, а также радиолокационные станции в соседних государствах. Координацией действий занимается Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). Создание системы дает Израилю возможность сотрудничать даже с теми арабскими странами, с которыми у него нет официальных дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal.
Конфликт между Израилем и Ираном обострился из-за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Также госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможной эскалацией военных действий на Ближнем Востоке, подчеркивая, что это может привести к непредсказуемым и неконтролируемым последствиям. Он также отметил, что Штаты продолжат оказывать поддержку Израилю в контексте текущей ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.