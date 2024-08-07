WSJ: «железный купол» Израиля может не справиться с атакой Ирана

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Система «Железный купол» с меньшей вероятностью сможет помочь Израилю противостоять Ирану, пишет WSJ Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которая есть в распоряжении Израиля, может не обеспечить стране нужный уровень защиты. Она не предназначена для перехвата некоторых ракет и беспилотников Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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«У Ирана есть беспилотники и баллистические ракеты, остановить которые „Железный купол“ не в состоянии. „Хезболлах“ же обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные. Их запуск может перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны», — пишет газета.

Для предотвращения таких угроз была разработана более масштабная система противовоздушной обороны. Эта система включает в себя ВВС Израиля, США и других стран, а также радиолокационные станции в соседних государствах. Координацией действий занимается Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). Создание системы дает Израилю возможность сотрудничать даже с теми арабскими странами, с которыми у него нет официальных дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился из-за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Также госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможной эскалацией военных действий на Ближнем Востоке, подчеркивая, что это может привести к непредсказуемым и неконтролируемым последствиям. Он также отметил, что Штаты продолжат оказывать поддержку Израилю в контексте текущей ситуации.

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Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которая есть в распоряжении Израиля, может не обеспечить стране нужный уровень защиты. Она не предназначена для перехвата некоторых ракет и беспилотников Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «У Ирана есть беспилотники и баллистические ракеты, остановить которые „Железный купол“ не в состоянии. „Хезболлах“ же обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные. Их запуск может перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны», — пишет газета. Для предотвращения таких угроз была разработана более масштабная система противовоздушной обороны. Эта система включает в себя ВВС Израиля, США и других стран, а также радиолокационные станции в соседних государствах. Координацией действий занимается Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). Создание системы дает Израилю возможность сотрудничать даже с теми арабскими странами, с которыми у него нет официальных дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal. Конфликт между Израилем и Ираном обострился из-за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Также госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможной эскалацией военных действий на Ближнем Востоке, подчеркивая, что это может привести к непредсказуемым и неконтролируемым последствиям. Он также отметил, что Штаты продолжат оказывать поддержку Израилю в контексте текущей ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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