WSJ: «железный купол» Израиля может не справиться с атакой Ирана

07 августа 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Система «Железный купол» с меньшей вероятностью сможет помочь Израилю противостоять Ирану, пишет WSJ Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которая есть в распоряжении Израиля, может не обеспечить стране нужный уровень защиты. Она не предназначена для перехвата некоторых ракет и беспилотников Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Новость по теме США ждут начала войны Израиля и Ирана в ближайшие 24 часа: сценарии конфликта «У Ирана есть беспилотники и баллистические ракеты, остановить которые „Железный купол“ не в состоянии. „Хезболлах“ же обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные. Их запуск может перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны», — пишет газета . Для предотвращения таких угроз была разработана более масштабная система противовоздушной обороны. Эта система включает в себя ВВС Израиля, США и других стран, а также радиолокационные станции в соседних государствах. Координацией действий занимается Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). Создание системы дает Израилю возможность сотрудничать даже с теми арабскими странами, с которыми у него нет официальных дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal. Конфликт между Израилем и Ираном обострился из-за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Также госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможной эскалацией военных действий на Ближнем Востоке, подчеркивая, что это может привести к непредсказуемым и неконтролируемым последствиям. Он также отметил, что Штаты продолжат оказывать поддержку Израилю в контексте текущей ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которая есть в распоряжении Израиля, может не обеспечить стране нужный уровень защиты. Она не предназначена для перехвата некоторых ракет и беспилотников Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «У Ирана есть беспилотники и баллистические ракеты, остановить которые „Железный купол“ не в состоянии. „Хезболлах“ же обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные. Их запуск может перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны», — пишет газета. Для предотвращения таких угроз была разработана более масштабная система противовоздушной обороны. Эта система включает в себя ВВС Израиля, США и других стран, а также радиолокационные станции в соседних государствах. Координацией действий занимается Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). Создание системы дает Израилю возможность сотрудничать даже с теми арабскими странами, с которыми у него нет официальных дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal. Конфликт между Израилем и Ираном обострился из-за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Также госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможной эскалацией военных действий на Ближнем Востоке, подчеркивая, что это может привести к непредсказуемым и неконтролируемым последствиям. Он также отметил, что Штаты продолжат оказывать поддержку Израилю в контексте текущей ситуации.