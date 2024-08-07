Блинкен ужаснулся эскалацией войны на Ближнем Востоке

Эскалация войны на Ближнем Востоке может привести к опасным последствиям. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех. Повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать», — сказал Блинкен. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США продолжить осуществлять поддержку Израилю
Ранее в Тегеране в своей резиденции был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хании. В ответ на убийство верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Лидер «Хезболлы» 1 августа также заявил о готовности к новому этапу конфликта с Израилем.
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