Блинкен ужаснулся эскалацией войны на Ближнем Востоке

Блинкен: дальнейшие атаки на Ближнем Востоке опасны для всех

07 августа 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что продолжение палестино-израильского конфликта может привести к необратимым последствиям Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Эскалация войны на Ближнем Востоке может привести к опасным последствиям. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех. Повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать», — сказал Блинкен. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США продолжить осуществлять поддержку Израилю Новость по теме США ждут начала войны Израиля и Ирана в ближайшие 24 часа: сценарии конфликта Ранее в Тегеране в своей резиденции был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хании. В ответ на убийство верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Лидер «Хезболлы» 1 августа также заявил о готовности к новому этапу конфликта с Израилем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эскалация войны на Ближнем Востоке может привести к опасным последствиям. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех. Повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать», — сказал Блинкен. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США продолжить осуществлять поддержку Израилю Ранее в Тегеране в своей резиденции был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хании. В ответ на убийство верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Лидер «Хезболлы» 1 августа также заявил о готовности к новому этапу конфликта с Израилем.