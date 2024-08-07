Блинкен ужаснулся эскалацией войны на Ближнем Востоке

Блинкен: дальнейшие атаки на Ближнем Востоке опасны для всех
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Президент США. stock, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен заявил, что продолжение палестино-израильского конфликта может привести к необратимым последствиям Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Эскалация войны на Ближнем Востоке может привести к опасным последствиям. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех. Повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать», — сказал Блинкен. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США продолжить осуществлять поддержку Израилю

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Ранее в Тегеране в своей резиденции был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хании. В ответ на убийство верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Лидер «Хезболлы» 1 августа также заявил о готовности к новому этапу конфликта с Израилем.

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Эскалация войны на Ближнем Востоке может привести к опасным последствиям. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех. Повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать», — сказал Блинкен. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США продолжить осуществлять поддержку Израилю Ранее в Тегеране в своей резиденции был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хании. В ответ на убийство верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Лидер «Хезболлы» 1 августа также заявил о готовности к новому этапу конфликта с Израилем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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