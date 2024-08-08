Почему ни в коем случае нельзя пить соду при изжоге

Врач Панина: сода с водой при изжоге может повредить слизистую желудка

08 августа 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Употребление воды с содой не избавит от изжоги, заявила Наталья Панина Фото: Илья Московец © URA.RU Изжогу нельзя лечить содой. Такой метод наоборот может ухудшить ситуацию, а именно повредить слизистую желудка и повысить газообразование и отрыжку, сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина. «Но прием соды не является решением проблемы [изжоги]. Более того, это может спровоцировать ухудшение ситуации, так как при ее контакте с соляной кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это, в свою очередь, приводит к усилению секреции кислоты, провоцирует ее заброс в пищевод, повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжку», — сказала Панина с разговоре с «Газетой.Ru». Гастроэнтеролог советует при ситуационной изжоге использовать антациды, которые помогут без побочных эффектов. Однако при регулярной изжоге необходима консультация врача, так как существуют эффективные методы лечения кислотозависимых заболеваний, предотвращающие серьезные осложнения. Ранее врач-гепатолог Людмила Соснина раскрыла неочевидную опасность приема пищи на ночь. Так, употребление плотной пищи перед сном может привести к поражению пищевода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изжогу нельзя лечить содой. Такой метод наоборот может ухудшить ситуацию, а именно повредить слизистую желудка и повысить газообразование и отрыжку, сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина. «Но прием соды не является решением проблемы [изжоги]. Более того, это может спровоцировать ухудшение ситуации, так как при ее контакте с соляной кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это, в свою очередь, приводит к усилению секреции кислоты, провоцирует ее заброс в пищевод, повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжку», — сказала Панина с разговоре с «Газетой.Ru». Гастроэнтеролог советует при ситуационной изжоге использовать антациды, которые помогут без побочных эффектов. Однако при регулярной изжоге необходима консультация врача, так как существуют эффективные методы лечения кислотозависимых заболеваний, предотвращающие серьезные осложнения. Ранее врач-гепатолог Людмила Соснина раскрыла неочевидную опасность приема пищи на ночь. Так, употребление плотной пищи перед сном может привести к поражению пищевода.