07 августа 2024

ХМАО вошел в топ регионов РФ по размеру выплат пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХМАО занял четвертое место в рейтинге регионов с самыми высокими пенсиями
ХМАО занял четвертое место в рейтинге регионов с самыми высокими пенсиями Фото:

ХМАО вошел в топ-10 регионов с самыми высокими выплатами пенсионерам. В среднем пенсия в округе составляет 30 тысяч рублей, выяснили аналитики агентства «ПромРейтинг».

«ХМАО занимает четвертую позицию в топе регионов РФ с максимальным средним размером пенсии на 1 июля 2024 года. Выплаты в регионе составляют 30 410, 86 рублей», — следует из аналитических данных, опубликованных на сайте агентства.

В тройке лидеров по самым высоким пенсиями — Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Камчатский край. В среднем же пенсия по России составляет в районе 21 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа. Перерасчет коснется пенсионеров по старости и инвалидов, за которых работодатели платили страховые взносы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХМАО вошел в топ-10 регионов с самыми высокими выплатами пенсионерам. В среднем пенсия в округе составляет 30 тысяч рублей, выяснили аналитики агентства «ПромРейтинг». «ХМАО занимает четвертую позицию в топе регионов РФ с максимальным средним размером пенсии на 1 июля 2024 года. Выплаты в регионе составляют 30 410, 86 рублей», — следует из аналитических данных, опубликованных на сайте агентства. В тройке лидеров по самым высоким пенсиями — Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Камчатский край. В среднем же пенсия по России составляет в районе 21 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа. Перерасчет коснется пенсионеров по старости и инвалидов, за которых работодатели платили страховые взносы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...