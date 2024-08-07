ХМАО вошел в топ регионов РФ по размеру выплат пенсионерам

ХМАО вошел в топ-10 регионов с самыми высокими выплатами пенсионерам. В среднем пенсия в округе составляет 30 тысяч рублей, выяснили аналитики агентства «ПромРейтинг».
«ХМАО занимает четвертую позицию в топе регионов РФ с максимальным средним размером пенсии на 1 июля 2024 года. Выплаты в регионе составляют 30 410, 86 рублей», — следует из аналитических данных, опубликованных на сайте агентства.
В тройке лидеров по самым высоким пенсиями — Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Камчатский край. В среднем же пенсия по России составляет в районе 21 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа. Перерасчет коснется пенсионеров по старости и инвалидов, за которых работодатели платили страховые взносы.
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