Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал социальные гарантии участникам, ветеранам спецоперации на Украине и их семьям. Так руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков объяснил URA.RU утверждение на заседании правительства правил единовременной выплаты военнослужащим, заключившим контракт о прохождении службы в рамках спецоперации.
«Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны быть в полной мере обеспечены всеми полагающимися социальными гарантиями. Это касается различных выплат, льгот и компенсаций, а также преференций при получении образования, содействия с трудоустройством и лечением. Забота о наших ребятах и их близких является приоритетом работы правительства», — подчеркнул глава правительства.
Государство продолжает поддерживать участников СВО, которые впервые заключают свой контракт с ВС РФ, сказал Михаил Мишустин. «Для них вдвое — до 400 тысяч рублей — увеличена единовременная денежная выплата. Президент в июле подписал указ. Такую же сумму глава государства рекомендовал и регионам выплачивать нашим защитникам», — отметил премьер-министр.
Мишустин подписал постановление, утверждающее порядок таких выплат. Воспользоваться мерой смогут те, кто будет выполнять задачи специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту. Выплата будет проведена в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа», — пояснили в пресс-службе правительства.
Мишустин хочет обратить внимание не только чиновников, но и россиян на то, что боевые действия происходят не «за ленточкой». В связи с этим он оказывает много внимания участникам СВО, их семьям и ветеранам, уверен Сергей Поляков.
«Если до недавнего времени боевые действия были где-то далеко, то сейчас они стали к нам ближе. Я надеюсь, что это на короткий промежуток времени, но, тем не менее, общество почувствовало дыхание специальной военной операции», — сказал собеседник URA.RU.
Поляков также отметил важность сплочения общества и активного внимания к участникам спецоперации и их семьям. «Люди, которые находятся „за ленточкой“, должны чувствовать поддержку со стороны россиян и понимать, что страна вместе с ними не просто душой, но и выполняет социальные обязательства», — заключил эксперт.
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