Таксист из Магнитогорска трижды выиграл в лотерею на сумму 1,7 миллиона рублей

Водитель из Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Почухайлов за три тиража гослотереи «Проще, чем дважды два» выиграл 1,7 миллиона рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе «Столото».
«Дмитрий Почухайлов участвует в розыгрышах от „Столото“ последние восемь. А недавно ему трижды повезло в лотерее „Проще, чем дважды два“. В 244579-м тираже он выиграл 493 840 рублей, в 244946-м — 571 470 рублей, а в 245278-м Дмитрий стал обладателем суперприза в размере 645 160 рублей. Таким образом, суммарный выигрыш мужчины в трех тиражах составил 1 710 470 рублей», — сообщили в пресс-службе.
В интервью Почухайлов сообщил, что приобретал билеты в мобильном приложении «Столото». Одно время пытался анализировать архивы тиражей и подобрать удачную комбинацию. В итоге решил выбирать числа просто наугад.
Он добавил, что после двух выигрышей был уверен, что повезет и в третий раз. Так и произошло.
Дмитрий работает водителем грузового такси. В свободное время победитель любит читать увлекательные статьи и материалы в интернете. Выигранные деньги мужчина будет тратить на бытовые нужды по мере необходимости.
Ранее миллион рублей в лотерее выиграл житель Троцка. Билет он купил на почте за сто рублей.
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