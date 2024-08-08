08 августа 2024

Таксист из Магнитогорска трижды выиграл в лотерею на сумму 1,7 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Магнитогорска трижды повезло в лотерее. Фото архивное
Жителю Магнитогорска трижды повезло в лотерее. Фото архивное Фото:

Водитель из Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Почухайлов за три тиража гослотереи «Проще, чем дважды два» выиграл 1,7 миллиона рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе «Столото».

«Дмитрий Почухайлов участвует в розыгрышах от „Столото“ последние восемь. А недавно ему трижды повезло в лотерее „Проще, чем дважды два“. В 244579-м тираже он выиграл 493 840 рублей, в 244946-м — 571 470 рублей, а в 245278-м Дмитрий стал обладателем суперприза в размере 645 160 рублей. Таким образом, суммарный выигрыш мужчины в трех тиражах составил 1 710 470 рублей», — сообщили в пресс-службе.

В интервью Почухайлов сообщил, что приобретал билеты в мобильном приложении «Столото». Одно время пытался анализировать архивы тиражей и подобрать удачную комбинацию. В итоге решил выбирать числа просто наугад.

Он добавил, что после двух выигрышей был уверен, что повезет и в третий раз. Так и произошло.

Дмитрий работает водителем грузового такси. В свободное время победитель любит читать увлекательные статьи и материалы в интернете. Выигранные деньги мужчина будет тратить на бытовые нужды по мере необходимости.

Ранее миллион рублей в лотерее выиграл житель Троцка. Билет он купил на почте за сто рублей.

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Водитель из Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Почухайлов за три тиража гослотереи «Проще, чем дважды два» выиграл 1,7 миллиона рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе «Столото». «Дмитрий Почухайлов участвует в розыгрышах от „Столото“ последние восемь. А недавно ему трижды повезло в лотерее „Проще, чем дважды два“. В 244579-м тираже он выиграл 493 840 рублей, в 244946-м — 571 470 рублей, а в 245278-м Дмитрий стал обладателем суперприза в размере 645 160 рублей. Таким образом, суммарный выигрыш мужчины в трех тиражах составил 1 710 470 рублей», — сообщили в пресс-службе. В интервью Почухайлов сообщил, что приобретал билеты в мобильном приложении «Столото». Одно время пытался анализировать архивы тиражей и подобрать удачную комбинацию. В итоге решил выбирать числа просто наугад. Он добавил, что после двух выигрышей был уверен, что повезет и в третий раз. Так и произошло. Дмитрий работает водителем грузового такси. В свободное время победитель любит читать увлекательные статьи и материалы в интернете. Выигранные деньги мужчина будет тратить на бытовые нужды по мере необходимости. Ранее миллион рублей в лотерее выиграл житель Троцка. Билет он купил на почте за сто рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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