Челябинец выиграл миллион в лотерею, купив билет на почте

31 июля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

На победный билет челябинец потратил всего 100 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Троицка (Челябинская область) выиграл миллион в лотерею, купив билет в почтовом отделении. Как сообщили URA.RU 31 июля в пресс-службе «Почты России», выигрышный билет обошелся ему всего в 100 рублей. «Удачу жителю Троицка и выигрыш один миллион рублей принес июльский 94 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». Челябинец купил победный билет еще в июне, за несколько недель до розыгрыша. В воскресенье 7 июля он стал миллионером. В текущем году это седьмой случай крупного выигрыша в области. Ранее в лотерею выигрывали два жителя Магнитогорска, два жителя Озерска, и по одному клиенту «Почты России» из Карабаша и Карталинского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Троицка (Челябинская область) выиграл миллион в лотерею, купив билет в почтовом отделении. Как сообщили URA.RU 31 июля в пресс-службе «Почты России», выигрышный билет обошелся ему всего в 100 рублей. «Удачу жителю Троицка и выигрыш один миллион рублей принес июльский 94 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». Челябинец купил победный билет еще в июне, за несколько недель до розыгрыша. В воскресенье 7 июля он стал миллионером. В текущем году это седьмой случай крупного выигрыша в области. Ранее в лотерею выигрывали два жителя Магнитогорска, два жителя Озерска, и по одному клиенту «Почты России» из Карабаша и Карталинского района.