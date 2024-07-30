30 июля 2024

Челябинец выиграл миллион в лотерею, купив билет на почте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
На победный билет челябинец потратил всего 100 рублей Фото:

Житель Троицка (Челябинская область) выиграл миллион в лотерею, купив билет в почтовом отделении. Как сообщили URA.RU 31 июля в пресс-службе «Почты России», выигрышный билет обошелся ему всего в 100 рублей.

«Удачу жителю Троицка и выигрыш один миллион рублей принес июльский 94 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».

Челябинец купил победный билет еще в июне, за несколько недель до розыгрыша. В воскресенье 7 июля он стал миллионером.

В текущем году это седьмой случай крупного выигрыша в области. Ранее в лотерею выигрывали два жителя Магнитогорска, два жителя Озерска, и по одному клиенту «Почты России» из Карабаша и Карталинского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Троицка (Челябинская область) выиграл миллион в лотерею, купив билет в почтовом отделении. Как сообщили URA.RU 31 июля в пресс-службе «Почты России», выигрышный билет обошелся ему всего в 100 рублей. «Удачу жителю Троицка и выигрыш один миллион рублей принес июльский 94 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». Челябинец купил победный билет еще в июне, за несколько недель до розыгрыша. В воскресенье 7 июля он стал миллионером. В текущем году это седьмой случай крупного выигрыша в области. Ранее в лотерею выигрывали два жителя Магнитогорска, два жителя Озерска, и по одному клиенту «Почты России» из Карабаша и Карталинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...