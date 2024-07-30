Челябинец выиграл миллион в лотерею, купив билет на почте

Житель Троицка (Челябинская область) выиграл миллион в лотерею, купив билет в почтовом отделении. Как сообщили URA.RU 31 июля в пресс-службе «Почты России», выигрышный билет обошелся ему всего в 100 рублей.
«Удачу жителю Троицка и выигрыш один миллион рублей принес июльский 94 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».
Челябинец купил победный билет еще в июне, за несколько недель до розыгрыша. В воскресенье 7 июля он стал миллионером.
В текущем году это седьмой случай крупного выигрыша в области. Ранее в лотерею выигрывали два жителя Магнитогорска, два жителя Озерска, и по одному клиенту «Почты России» из Карабаша и Карталинского района.
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