В Нижневартовске на стройке рабочий упал с 12 этажа

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Рабочий разбился насмерть
Рабочий разбился насмерть Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина упал с 12 этажа строящегося дома. Рабочий разбился насмерть, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Разбился насмерть, он выпал с 12 этажа строящегося дома. Погибший был иностранцем», — рассказал агентству инсайдер. Происшествие случилось рядом с перекрестком улиц Ленина и Героев Самотлора.

URA.RU попыталось прокомментировать ситуацию в окружном управлении Следственного комитета. На момент публикации новости получить ответ не удалось.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина упал с 12 этажа строящегося дома. Рабочий разбился насмерть, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Разбился насмерть, он выпал с 12 этажа строящегося дома. Погибший был иностранцем», — рассказал агентству инсайдер. Происшествие случилось рядом с перекрестком улиц Ленина и Героев Самотлора. URA.RU попыталось прокомментировать ситуацию в окружном управлении Следственного комитета. На момент публикации новости получить ответ не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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