В Нижневартовске на стройке рабочий упал с 12 этажа

Рабочий разбился насмерть
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина упал с 12 этажа строящегося дома. Рабочий разбился насмерть, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Разбился насмерть, он выпал с 12 этажа строящегося дома. Погибший был иностранцем», — рассказал агентству инсайдер. Происшествие случилось рядом с перекрестком улиц Ленина и Героев Самотлора.
URA.RU попыталось прокомментировать ситуацию в окружном управлении Следственного комитета. На момент публикации новости получить ответ не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!