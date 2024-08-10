Мошенники начали разводить жителей ХМАО целыми семьями

Интернет-мошенники начали обманывать югорчан, вовлекая в свои схемы целые семьи. Аферисты умудряются водить вокруг носа родственников по несколько дней, выкачивая из них миллионы рублей. А в полиции говорят, что подобные преступления уже занимают около половины всех правонарушений, которые совершаются в ХМАО. На какие ухищрения идут злоумышленники, как не стать жертвой обмана и не потерять деньги и имущество — в материале URA.RU.
Семейный бюджет на «безопасный счет»
Жительнице поселка Федоровский позвонил аноним и сообщил, что кто-то оформляет кредит на ее имя, а потому нужно как можно скорее спасать деньги и переводить их на «безопасный номер». Югорчанка перевела злоумышленникам два миллиона рублей.
Но на этом история не закончилась. Дальше злоумышленники позвонили ее супругу и рассказали такую же легенду, он тоже перевел им два миллиона рублей. Затем на эту уловку попались мать и брат. Всего родственники отдали преступникам почти восемь миллионов рублей.
«Брат перевел деньги мошенникам и только потом понял, что стал жертвой обмана. Если бы он это не осознал, возможно, преступники добрались бы и до других родственников», — рассказали URA.RU в пресс-службе окружной полиции.
Мошенники не впервые обманывают югорчан целыми семьями. Подобный случай произошел в Белоярском, где семейство, мужчина, его мать и сестра, похожим образом пострадали от действий злоумышленников.
Квартира за бесценок
Пенсионерка из ХМАО тоже пострадала от мошеннических действий и фактически за бесценок продала свою квартиру. «Она продала жилье всего за 2,5 миллиона рублей, при рыночной стоимости минимум в пять миллионов», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО.
Югорчанка попалась на уловку «продления» срока действия SIM-карты, оно же перезаключение договора с оператором сотовой связи. Человеку звонит якобы представитель компании и говорит, что ему необходимо продлить договор о предоставлении мобильных услуг, иначе номер будет заблокирован. С первых слов злоумышленники сообщают, что процесс перезаключения начат и остановить его невозможно. Затем на номер потенциальной жертвы приходит код от портала «Госуслуг», который необходимо продиктовать.
«Люди думаю, что продиктовать код нужно для продления договора, а по факту мошенники [получив код] заходят в личный кабинет на „Госуслугах“ и меняют пароли. Затем смотрят, что у человека есть в собственности — недвижимость, автомобили». — рассказали агентству в полиции.
После того, как преступники получат необходимую информацию, с человеком связывается лже-сотрудник какой-либо из структур: ФСБ, следственный комитет, Федеральная служба по финансовому мониторингу — представиться злоумышленники могут кем угодно. И сообщают, что человек стал жертвой мошенников, у него пытаются украсть квартиру и необходимо заключить встречный договор чтобы этого не произошло. Пострадавшего сводят с риелтором (который тоже не в курсе, что стал частью мошеннической схемы и просто выполняет свою работу). Сделка совершается, пострадавший теряет квартиру, мошенники получают деньги.
Так как вся эта схема начинается со звонка с предложением продлить срок действия договора с мобильным оператором, важно помнить — ни срок действия SIM-карты, ни договор с мобильным оператором не требует продления. Звонки с подобными предложениями — это всегда мошенники.
Мошенники формируют статистику
В ХМАО на дистанционные преступления приходится больше половины всех правонарушений. Ежедневно регистрируются десятки случаев. Помимо сложных схем мошенники пользуются старыми, казалось бы, всеми знакомыми уловками. Например, одной югорчанке в мессенджере telegram написал мошенник под видом ее отца и попросил перевести крупную сумму денег — почти 50 тысяч рублей. Девушка перевела, и только после разговора с матерью узнала, что папа ей не писал и ни о чем не просил. «И она даже не догадалась позвонить отцу», — рассказывают силовики.
Другой случай, тоже произошедший в Югре — когда мошенники не связывались с мужчиной напрямую. Он попал на их уловку через фишинговый сайт, желая найти работу.
«Мужчина сообщил, что неизвестные оформили на него кредит, а деньги перевели. Когда [силовики] стали проверять его телефон то выяснили, что он оставлял личные данные на каком-то сайте. Затем ему пришло СМС с кодом, и он его ввел будучи уверен, что это касается работы», — рассказали агентству в силовых структурах.
Еще один из самых известных «разводов» — это звонок с сообщением о том, что родственник попал в ДТП. Схема не новая, знают о ней все, но тем не менее люди продолжают верить мошенникам и отправлять им деньги, лишь бы избавить близкого человека от неприятностей. На такую уловку попалась 81-летняя жительница Нягани, которой позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП. Затем югорчанка поговорила с «внучкой», которая умоляла ей помочь и с «врачом», который рассказал пенсионерке о травмах, якобы полученных участниками аварии по вине внучки. А чтобы уладить все вопросы — необходимо заплатить. Югорчанка передала банковскую карту с пин-кодом курьеру, 16-летнему пособнику преступников и потеряла более 240 000 рублей. Молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Часто и дети становятся жертвой мошенников. Они попадаются на разводы в компьютерных играх типа роблокса (онлайн-платформа, предоставляющая пользователям инструменты для создания игр — прим. URA.RU). Деньги выманиваются под предлогом апгрейда персонажей. Для этого дети используют сотовые телефоны родителей. «В одном из последних случаев школьник перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей с телефона отца», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
Иногда они попадаются
Несмотря на анонимность в интернете и дистанцию, силовые структуры задерживают мошенников и курьеров. Так, в апреле 2024 года в Стерлитамаке был задержан аферист, который создал сайт, где якобы продавал оружие. 22-летний житель ХМАО хотел купить охолощенное оружие, но в итоге потерял порядка 60 тысяч рублей.
Еще одна мошенница была задержана в Хабаровске. Жительницы Нижневартовска оказались обмануты аферисткой, которая создала в соцсети «ВКонтакте» группу, через которую продавала мусульманскую одежду. Югорчанки связались с преступницей, желая приобрести товары, но в итоге только потеряли деньги.
«Эти дела раскрыты. Но только потому, что [мошенники находились] в России. В основном все деньги уходят за границу, в страны ближнего зарубежья. Это видно по транзакции», — рассказали URA.RU в правоохранительных органах.
И даже закон от 25 июля 2024 года, по которому банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России «о случаях и попытках мошеннических операций», не особо влияет на ситуацию. Потому что люди только через несколько дней осознают, что стали жертвами аферистов. За это время деньги уходят «с концами».
Главное соблюдать элементарные правила безопасности и помнить: ни банки, ни какие-либо другие сервисы никогда не запросят код из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам, не оставлять личные данные на сомнительных сайтах. Родственнику, «попавшему в ДТП», всегда можно перезвонить, а если на ваше имя якобы пытаются взять кредит — то обратиться на горячую линию банка или в ближайший филиал.
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