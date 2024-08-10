ТАСС: среди арестованных объектов замглавы МЧС в Кубани есть здание с приставами

11 августа 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура требует изъять участок со зданием и обратить его в доход государства Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства принадлежащее замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко офисное здание, в котором расположены межрайонные отделы судебных приставов. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В 2014 года Симоненко купил в Краснодаре земельный участок с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров и стоимостью 21 миллион рублей. Он сдавал его в аренду. Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует обратить в доход государства данный объект», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника, в здании также расположены парикмахерская, компания по оказанию юридических услуг и стоматологическая клиника. Сообщалось, что у Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, более 20 машин и свыше 50 объектов недвижимости, приобретенных на незаконные доходы. До этого Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам. Сергей Симоненко заключен под стражу, а прокуратура добивается изъятия его имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства принадлежащее замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко офисное здание, в котором расположены межрайонные отделы судебных приставов. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В 2014 года Симоненко купил в Краснодаре земельный участок с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров и стоимостью 21 миллион рублей. Он сдавал его в аренду. Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует обратить в доход государства данный объект», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника, в здании также расположены парикмахерская, компания по оказанию юридических услуг и стоматологическая клиника. Сообщалось, что у Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, более 20 машин и свыше 50 объектов недвижимости, приобретенных на незаконные доходы. До этого Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам. Сергей Симоненко заключен под стражу, а прокуратура добивается изъятия его имущества.