ТАСС: среди арестованных объектов замглавы МЧС в Кубани есть здание с приставами

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства принадлежащее замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко офисное здание, в котором расположены межрайонные отделы судебных приставов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В 2014 года Симоненко купил в Краснодаре земельный участок с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров и стоимостью 21 миллион рублей. Он сдавал его в аренду. Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует обратить в доход государства данный объект», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника, в здании также расположены парикмахерская, компания по оказанию юридических услуг и стоматологическая клиника.
Сообщалось, что у Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, более 20 машин и свыше 50 объектов недвижимости, приобретенных на незаконные доходы. До этого Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство, поджогам. Сергей Симоненко заключен под стражу, а прокуратура добивается изъятия его имущества.
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