10 августа 2024
09 августа 2024

Водитель челябинской маршрутки выгнал всех пассажиров из-за собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по маршруткам. Челябинск., 20 рублей, маршрутка
Из-за скандала люди не могли уехать домой Фото:

Водитель маршрутки Копейск — Челябинск высадил всех пассажиров из-за собаки в салоне. Он заявил, что не перевозит животных, а затем потребовал, чтобы все покинули микроавтобус.

«Вначале он отказался перевозить меня и мою собаку, которая была на поводке с автостанции из Копейска. А затем и вовсе потребовал всех покинуть маршрутку и отказался осуществлять свой рейс», — рассказала сайту 74.ру хозяйка собаки Елена.

По словам женщины, водитель вел себя вызывающе и отказывался назвать свою фамилию или предоставить документы. Она отметила, что ни номера перевозчика, ни данных о водителе в салоне не было.

«Перед высадкой он вернул нам деньги и уехал. А следующая маршрутка также уехала без пассажиров», — отметила челябинка.

«Организатор перевозок Челябинской области» прокомментировал изданию, что 128-го маршрута занимается ООО «Автотранспортное предприятие 1». Дозвониться до руководства компании корреспонденту не удалось. Транспортники также добавили, что в вечерний рейс на данном направлении не вышли три маршрутки.

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Водитель маршрутки Копейск — Челябинск высадил всех пассажиров из-за собаки в салоне. Он заявил, что не перевозит животных, а затем потребовал, чтобы все покинули микроавтобус. «Вначале он отказался перевозить меня и мою собаку, которая была на поводке с автостанции из Копейска. А затем и вовсе потребовал всех покинуть маршрутку и отказался осуществлять свой рейс», — рассказала сайту 74.ру хозяйка собаки Елена. По словам женщины, водитель вел себя вызывающе и отказывался назвать свою фамилию или предоставить документы. Она отметила, что ни номера перевозчика, ни данных о водителе в салоне не было. «Перед высадкой он вернул нам деньги и уехал. А следующая маршрутка также уехала без пассажиров», — отметила челябинка. «Организатор перевозок Челябинской области» прокомментировал изданию, что 128-го маршрута занимается ООО «Автотранспортное предприятие 1». Дозвониться до руководства компании корреспонденту не удалось. Транспортники также добавили, что в вечерний рейс на данном направлении не вышли три маршрутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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