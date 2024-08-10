Водитель челябинской маршрутки выгнал всех пассажиров из-за собаки

Водитель маршрутки Копейск — Челябинск высадил всех пассажиров из-за собаки в салоне. Он заявил, что не перевозит животных, а затем потребовал, чтобы все покинули микроавтобус.
«Вначале он отказался перевозить меня и мою собаку, которая была на поводке с автостанции из Копейска. А затем и вовсе потребовал всех покинуть маршрутку и отказался осуществлять свой рейс», — рассказала сайту 74.ру хозяйка собаки Елена.
По словам женщины, водитель вел себя вызывающе и отказывался назвать свою фамилию или предоставить документы. Она отметила, что ни номера перевозчика, ни данных о водителе в салоне не было.
«Перед высадкой он вернул нам деньги и уехал. А следующая маршрутка также уехала без пассажиров», — отметила челябинка.
«Организатор перевозок Челябинской области» прокомментировал изданию, что 128-го маршрута занимается ООО «Автотранспортное предприятие 1». Дозвониться до руководства компании корреспонденту не удалось. Транспортники также добавили, что в вечерний рейс на данном направлении не вышли три маршрутки.
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