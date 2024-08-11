11 августа 2024
10 августа 2024

Шеф свердловской полиции пригрозил массовыми отставками после разноса от москвичей

Инспекторы ГУ МВД нашли нарушения в свердловской полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Трофейная техника. Верхняя Пышма, мешков александр
Свердловские полицейские убеждены, что проверка могла быть атакой на Александра Мешкова Фото:

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков пригрозил массовыми отставками в ведомстве. По данным URA.RU, поводом стали неутешительные итоги московской проверки, которая проходила с 29 июля по 9 августа.

«Ревизоры выявили множество разных нарушений. Между собой полицейские даже обсуждали, что они приехали снимать Мешкова [с должности]. Генерал был очень злой. В свойственной ему резкой манере сказал на селекторе, что половину руководителей разгонит», — передал офицер, знакомый с повесткой совещания. О каких именно выявленных нарушениях может идти речь, собеседник URA.RU не уточнил.

Как ранее сообщало агентство, комиссией, которая проводила проверку, командовал главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Масштаб проверки иллюстрирует состав комиссии. В нее входили представители:

  • Организационно-аналитического департамента (ОАД);

  • Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ);

  • Главного управления собственной безопасности (ГУСБ);

  • Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК);

  • Главного управления уголовного розыска (ГУУР);

  • Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП);

  • Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ);

  • Следственного департамента МВД России;

  • Департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ);

  • Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению (ДТ);

  • Управления по организации дознания (УОД);

  • Главного информационно-аналитического центра МВД России.

URA.RU направило запрос о предварительных результатах проверки в пресс-центр МВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков пригрозил массовыми отставками в ведомстве. По данным URA.RU, поводом стали неутешительные итоги московской проверки, которая проходила с 29 июля по 9 августа. «Ревизоры выявили множество разных нарушений. Между собой полицейские даже обсуждали, что они приехали снимать Мешкова [с должности]. Генерал был очень злой. В свойственной ему резкой манере сказал на селекторе, что половину руководителей разгонит», — передал офицер, знакомый с повесткой совещания. О каких именно выявленных нарушениях может идти речь, собеседник URA.RU не уточнил. Как ранее сообщало агентство, комиссией, которая проводила проверку, командовал главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Масштаб проверки иллюстрирует состав комиссии. В нее входили представители: Организационно-аналитического департамента (ОАД); Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ); Главного управления собственной безопасности (ГУСБ); Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК); Главного управления уголовного розыска (ГУУР); Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП); Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ); Следственного департамента МВД России; Департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ); Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению (ДТ); Управления по организации дознания (УОД); Главного информационно-аналитического центра МВД России. URA.RU направило запрос о предварительных результатах проверки в пресс-центр МВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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