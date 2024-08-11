Шеф свердловской полиции пригрозил массовыми отставками после разноса от москвичей

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков пригрозил массовыми отставками в ведомстве. По данным URA.RU, поводом стали неутешительные итоги московской проверки, которая проходила с 29 июля по 9 августа.
«Ревизоры выявили множество разных нарушений. Между собой полицейские даже обсуждали, что они приехали снимать Мешкова [с должности]. Генерал был очень злой. В свойственной ему резкой манере сказал на селекторе, что половину руководителей разгонит», — передал офицер, знакомый с повесткой совещания. О каких именно выявленных нарушениях может идти речь, собеседник URA.RU не уточнил.
Как ранее сообщало агентство, комиссией, которая проводила проверку, командовал главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. Масштаб проверки иллюстрирует состав комиссии. В нее входили представители:
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Организационно-аналитического департамента (ОАД);
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Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ);
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Главного управления собственной безопасности (ГУСБ);
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Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК);
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Главного управления уголовного розыска (ГУУР);
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Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП);
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Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ);
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Следственного департамента МВД России;
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Департамента информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ);
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Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению (ДТ);
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Управления по организации дознания (УОД);
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Главного информационно-аналитического центра МВД России.
URA.RU направило запрос о предварительных результатах проверки в пресс-центр МВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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