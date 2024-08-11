Яшина: ЗАЭС впервые получила серьезные повреждения после удара ВСУ

Запорожская АЭС впервые за весь период обстрелов со стороны украинских войск понесла значительные повреждения инфраструктуры от удара дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ» — заявила Яшина агентству ТАСС. Тем не менее возгорание на объекте охладительных систем никак не повлияло на работу АЭС.
По ее словам, удар от дрона повредил градирню, которая нужна для охлаждения. Сейчас ее блоки отключили. Сама градирня не задействована в охлаждении. Для этого хватает брызгальных бассейнов.
Ранее URA.RU писало о том, что боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с использованием дрона-камикадзе. Всю информацию об атаке агентство собрало в отдельном материале.
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