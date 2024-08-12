Глубокий циклон захватит Челябинскую область и уйдет в Западную Сибирь

12 августа 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Дожди и грозы сместятся в Западную Сибирь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Глубокий циклон захватит Челябинскую область и уйдет в Западную Сибирь. О погоде с 12 по 18 августа сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В начале недели глубокий циклон с территории Поволжья будет смещаться на Средний Урал. Челябинская область окажется под влиянием южной периферии данного циклона и связанных с ним фронтальных разделов», — уточнили метеорологи. В метеоцентре пряснили, что благодаря циклону в большинстве районов Челябинской области с 12 по 18 августа пройдут дожди с грозами. Самые сильные осадки ожидаются на юго-востоке и востоке области. Затем центр циклона сместится на территорию Западной Сибири. «По предварительным расчетам, далее циклон постепенно сместится центром на территорию Западной Сибири. Наш регион останется под влиянием его южной периферии, небольшие и умеренные дожди в большинстве районов сохранятся, днем возможны грозы», — добавили синоптики. Ранее метеорологи обещали декаду сильных ливней, которые обрашатся на регион с 11 по 17 августа. В Аше синоптики обещали до двух месячных норм осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глубокий циклон захватит Челябинскую область и уйдет в Западную Сибирь. О погоде с 12 по 18 августа сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В начале недели глубокий циклон с территории Поволжья будет смещаться на Средний Урал. Челябинская область окажется под влиянием южной периферии данного циклона и связанных с ним фронтальных разделов», — уточнили метеорологи. В метеоцентре пряснили, что благодаря циклону в большинстве районов Челябинской области с 12 по 18 августа пройдут дожди с грозами. Самые сильные осадки ожидаются на юго-востоке и востоке области. Затем центр циклона сместится на территорию Западной Сибири. «По предварительным расчетам, далее циклон постепенно сместится центром на территорию Западной Сибири. Наш регион останется под влиянием его южной периферии, небольшие и умеренные дожди в большинстве районов сохранятся, днем возможны грозы», — добавили синоптики. Ранее метеорологи обещали декаду сильных ливней, которые обрашатся на регион с 11 по 17 августа. В Аше синоптики обещали до двух месячных норм осадков.